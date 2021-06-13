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Церковь Святого Николая

Какой сегодня церковный праздник: 13 июня 2021

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Календарь религиозных праздников (726)
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По православному церковному календарю 13 июня 2021 отмечают день памяти Святых Ерма, Ермия, Философа и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминается в церковном календаре.

Апостол Ерм

По церковному календарю 13 июня поминают апостола от 70-и Ерма, епископа города Филиппы во Фракии (на Балканах), соратника первоверховного апостола Павла.

Ерм, живший в конце I века, по происхождению, как полагают, был греком и гражданином Римской империи, поскольку Святой Павел приветствовал его в Послании к Римлянам.

О нем известно немного. По церковному преданию, он был епископом Филипп Фракийских. Апостол, проповедуя Евангелие, терпел гонения от язычников, но мирно скончался.

Ермий

По церковному календарю 13 июня поминают мученика Ермия, пострадавшего за веру во время правления Антонина Пия (138-161).

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Ермий, живший во II веке в городе Команы (современная Турция) и тайно исповедовавший христианство, долгие годы служил в римской армии.

Когда император Антонин издал приказ о гонении христиан, воин, убеленный сединами, мужественно признал себя христианином перед правителем города.

Воина жестоко пытали, но чудесным образом он оставался невредим. Как-то палачи, истязая мученика, превзошли сами себя и внезапно лишились зрения. Ермий, велев им подойти, исцелил их именем Христа.

Правитель в ярости сам казнил воина – тело мученика христиане тайно похоронили.

Философ

По церковному календарю 13 июня поминают мученика Философа, пострадавшего за веру в Александрии во время правления императора Декия (249-251).

Юношу принуждали отречься от веры, но он оставался непоколебимым. Тогда язычники решили склонить его ко греху – Философа привели в цветущий сад и связанного оставили наедине с распутной женщиной.

Святой, чтобы не поддаться греху, откусил себе язык и оградил себя от плотской страсти этой страшной болью. А затем выплюнул окровавленный язык в лицо блудницы.

Палачи, видя мужество и бесстрашие мученика, отрубили Святому голову.

Именины

По церковному календарю, 13 июня именины отмечают Христина, Борис, Поликарп, Николай, Филипп, Роман и Остап.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (726)
Теги:
религия

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