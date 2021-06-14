Какой сегодня церковный праздник: 14 июня 2021

По православному церковному календарю 14 июня 2021 отмечают день памяти cвятых Иустина и Агапита

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминается в церковном календаре.

Иустин Философ

По церковному календарю 14 июня поминают Иустина Философа, одного из Отцов Церкви, жившего во II веке.

Родился будущий мученик в состоятельной и аристократической семье в городе Сихеме на Западном берегу реки Иордан (ныне территория Палестинской автономии).

Юноша, получив хорошее образование, начал изучать философию, стремясь познать смысл бытия. Поиски привели Иустина в Эфес, город, где апостолы проповедовали столетие назад. Здесь он принял христианство и посвятил миссионерству всю последующую жизнь, главной целью которой было проповедь Евангелия.

Проповедуя, он много путешествовал. Последние годы жизни провел в Риме, где открыл одну из первых христианских школ. Иустин, оставаясь мирянином, стал ярким образцом подлинного христианского учителя и миссионера.

Деятельность миссионера, обращавшего многих в христианство Боговдохновенным словом, вызывала недовольство язычников. Он был арестован по доносу и казнен в 166 году.

Святые мученики

По церковному календарю 14 июня также поминают мучеников Харитона, Иустина, Евелписта, Иеракса, Пеона, Валериана, Иуста и Хариту, пострадавших в 166-м одновременно с Иустином Философом.

Святые, представ перед градоначальником Рустиком, мужественно исповедали христианскую веру. Отказавшись принести жертвы языческим богам, они были обезглавлены.

Врач безмездный

По церковному календарю 14 июня поминают преподобного Агапита Печерского – ученика Святого Антония Печерского.

Преподобный, живший в XI веке, был родом из Киева. Безвозмездно помогая больным, он исцелял их молитвой и травами, которые употреблял в пищу. В Киеве в это время жил врач-армянин, который, завидуя святому, хотел его отравить, но по Божьей воле яд не навредил преподобному. Агапит своими чудесами обратил врача-армянина в православие. После многочисленных трудов и подвигов преподобный Агапит мирно скончался примерно в 1095-м.

Именины

По церковному календарю 14 июня именины отмечают Вера, Василий, Валериан, Гавриил, Денис, Давид, Иван, Павел и Харитон.

Материал подготовлен на основе открытых источников