01:06 14 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8523
  • 100 RUB4.4253
  • USD3.1701
Поиск
Горящие свечи у икон в кафедральном соборе Светицховели

Какой сегодня церковный праздник: 14 июня 2021

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Справки
Получить короткую ссылку
Темы:
Календарь религиозных праздников (727)
815530
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1b/251849269.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210614/245575922/Kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-14-iyunya-2021.html

По православному церковному календарю 14 июня 2021 отмечают день памяти cвятых Иустина и Агапита

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминается в церковном календаре.

Иустин Философ

По церковному календарю 14 июня поминают Иустина Философа, одного из Отцов Церкви, жившего во II веке.

Родился будущий мученик в состоятельной и аристократической семье в городе Сихеме на Западном берегу реки Иордан (ныне территория Палестинской автономии).

Кафедральный собор Святой Троицы Самеба во время карантина
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Православный календарь 2021: праздники, посты, родительские субботы

Юноша, получив хорошее образование, начал изучать философию, стремясь познать смысл бытия. Поиски привели Иустина в Эфес, город, где апостолы проповедовали столетие назад. Здесь он принял христианство и посвятил миссионерству всю последующую жизнь, главной целью которой было проповедь Евангелия.

Проповедуя, он много путешествовал. Последние годы жизни провел в Риме, где открыл одну из первых христианских школ. Иустин, оставаясь мирянином, стал ярким образцом подлинного христианского учителя и миссионера.

Деятельность миссионера, обращавшего многих в христианство Боговдохновенным словом, вызывала недовольство язычников. Он был арестован по доносу и казнен в 166 году.

Святые мученики

По церковному календарю 14 июня также поминают мучеников Харитона, Иустина, Евелписта, Иеракса, Пеона, Валериана, Иуста и Хариту, пострадавших в 166-м одновременно с Иустином Философом.

Святые, представ перед градоначальником Рустиком, мужественно исповедали христианскую веру. Отказавшись принести жертвы языческим богам, они были обезглавлены.

Врач безмездный

По церковному календарю 14 июня поминают преподобного Агапита Печерского – ученика Святого Антония Печерского.

Преподобный, живший в XI веке, был родом из Киева. Безвозмездно помогая больным, он исцелял их молитвой и травами, которые употреблял в пищу. В Киеве в это время жил врач-армянин, который, завидуя святому, хотел его отравить, но по Божьей воле яд не навредил преподобному. Агапит своими чудесами обратил врача-армянина в православие. После многочисленных трудов и подвигов преподобный Агапит мирно скончался примерно в 1095-м.

Именины

По церковному календарю 14 июня именины отмечают Вера, Василий, Валериан, Гавриил, Денис, Давид, Иван, Павел и Харитон.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (727)
Теги:
религия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Разрушенная наводнением территория Тбилисского зоопарка. Из серии Тбилисское наводнение 13 июня
Смытые дома, хищники на улицах и десятки смертей – фото наводнения в Тбилиси
Ужасная авария: грузовик протаранил легковушки в Тбилиси - видео
Ужасная авария: грузовик протаранил легковушки в Тбилиси - видео
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться