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Горящие свечи в храме Святой Троицы - Самеба

Какой сегодня церковный праздник: 15 июня 2021

© Sputnik / Alex Shlamov
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Темы:
Календарь религиозных праздников (725)
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По православному церковному календарю 15 июня 2021 отмечают день памяти cвятых Пофина, Понтика, Бландины, Никифора и Иоанна

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминается в церковном календаре.

Пофин, Понтик и Бландина

По церковному календарю 15 июня поминают священномученика Пофина, епископа Лионского, и пострадавших вместе с ним Бландину и Понтика Лионских.

Пострадали они за христианскую веру во II веке от Рождества Христова в городе Лионе (Франция). Гонения на христиан усилились в годы правления римского императора-язычника Марка Аврелия (161-180).

Жертвами преследования стали 90-летний старец Пофин – епископ Лиона и несколько христиан, в том числе мученики Понтик и Бландина.

Патриарх Константинопольский

По церковному календарю 15 июня поминают святителя Никифора, патриарха Константинопольского.

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Родился будущий святитель в христианской семье в Константинополе в 758 году. Получив хорошее образование, Никифор служил советником при дворе императрицы Ирины (797-802), продолжая вести строгую жизнь.

Светская жизнь его не привлекала. Никифор принял монашество и в 806-м был возведен на патриарший престол за благочестие. Святитель ревностно защищал чистоту православия и почитание cвятых икон.

Во время правления императора-иконоборца Льва Армянина (813-820) патриарха сослали в 815 году на остров Проконнис, расположенный в Мраморном море. Он скончался в ссылке в 828-м.

Великомученик Иоанн

По церковному календарю 15 июня поминают великомученика Иоанна Нового, Сочавского.

Родился будущий cвятой в благочестивой христианской семье в Трапезунде примерно в 1300 году. Вместе с отцом он занимался торговлей и вел благочестивую жизнь.

Кафедральный собор Святой Троицы Самеба во время карантина
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Как-то Иоанн по торговым делам плыл на корабле в Белград Босфорский, в котором в те времена правили татары-идолопоклонники. Во время плаванья он беседовал с венецианским купцом Реизом о вере. Венецианец понимая, что его устыдили в споре, затаив злобу, решил отомстить собеседнику.

По прибытии венецианец объявил в городе, что Иоанн собирается отказаться от христианской веры. Святого глава города пригласил присоединиться к знати и осудить Христову веру.

Святой тайно молился, а представ перед главой города мужественно исповедал себя христианином. За это его жестоко избили, а потом, заковав в цепи, бросили в темницу.

На следующий день великомученика вновь избили палками, а потом, привязав к хвосту дикого коня за ноги, волочили по улицам города. Над мучеником особо издевались жители еврейских кварталов, бросая в него камнями.

Один из евреев, схватив меч, настиг страдальца и отрубил ему голову. Произошло это в 1330 году. Великомученику было всего 30 лет.

Именины

По церковному календарю 15 июня именины отмечают Иван и Никифор.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (725)
Теги:
религия

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