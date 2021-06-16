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Празднование Пасхи в Грузии 1 мая 2021 года. Праздничная церковная служба в кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба

Какой сегодня церковный праздник: 16 июня 2021

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По православному церковному календарю 16 июня 2021 отмечают день памяти святых Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и Павлы

По церковному календарю 16 июня также поминают святых Лукиана, Максиана и Иулиана.

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Лукиллиан, Клавдий, Ипатий, Павел, Дионисий и Павла

По церковному календарю 16 июня поминают мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и Павлы, пострадавших за веру при римском императоре Аврелиане (270-275).

Рождественская служба. Храм Святой Троицы Самеба
© Sputnik / STRINGER
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Лукиллиан, живший в III веке в Никомидии, был языческим жрецом. В старости он крестился, убедившись в ложности язычества. Многие язычники уверовали под влиянием его проповеди.

Бывшего жреца схватили по доносу. Старца пытали, чтобы заставить отречься от христианской веры и бросили в темницу. Встретившись в темнице с юношами-христианами – Клавдием, Павлом, Ипатием и Дионисием, он убеждал их быть твердыми в вере, не боясь пыток и смерти.

Юноши во время пыток взмолились Господу и чудом остались невредимы. Правитель Никомидии видя, что подвиг молодых людей будоражит народ, отправил их с Лукиллианом в Византию, где их должны были казнить.

Дева Павла в то время навещала христиан в тюрьме. Она лечила раны узников, кормила их и хоронила казненных. В последние часы жизни Павла поддерживала Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия, и вскоре сама, как христианка, последовала на казнь.

Лукиан, Максиана и Иулиана

По церковному календарю 16 июня поминают священномученика Лукиана, пресвитера Максиана и диакона Иулиана, пострадавших за веру.

Лукиан, живший в Риме, был крещен апостолом Петром. После смерти первоверховного, Лукиан проповедовал Евангелие в Италии. Затем папа Римский Климент посвятив Лукиана в епископы, направил его проповедовать Слово Божье в Бельгию вместе с пресвитером Максианом и диаконом Иулианом.

Кафедральный собор Святой Троицы Самеба во время карантина
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Проповедь была очень успешной. Святой сильным благодатным словом и примером своей жизни обратил в христианство многих язычников. Вскоре к вере в Христа обратилось почти все население Бельгии. В то время римский император Домициан (81-96) начал гонение на христиан. Он издал указ, предписывавший пытать и казнить всех, кто откажется принести жертвы языческим богам.

Воины императора схватили проповедников и доставили на суд. Первыми были обезглавлены Максиан и Иулиан, отказавшиеся отречься.

Затем пыткам подвергли святителя, обвиняя его в волшебстве и неповиновении императору. Когда священномученика обезглавили, над телом его воссиял Небесный свет и раздался глас Спасителя, призывающий в Небесное Царство мужественного страдальца.

Святой встал с Божьей Силой, взяв свою отрубленную голову, перешел через реку и дойдя до избранного им для погребения места, лег на землю и почил с миром. Около 500 язычников, увидев это величайшее чудо, уверовали в Христа.

Именины

По церковному календарю 16 июня именины отмечают Афанасий, Дмитрий, Денис, Лукьян, Павел, Михаил и Юлиан.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (726)

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