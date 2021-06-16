Самые эффективные и безопасные таблетки от высокого давления 2021

Множество людей в мире страдает от гипертонии - к счастью, современные фармакологические компании предлагают большой ассортимент препаратов, эффективных при высоком давлении

Правильно подобрать эффективные и по возможности безопасные таблетки от высокого давления можно с помощью лечащего врача, который зачастую предлагает пациенту альтернативу из двух или трех вариантов.

Учитывая повышенный спрос на лекарства от гипертонии, Sputnik Грузия поинтересовался, существуют ли эффективные и безопасные таблетки от высокого давления.

Таблетки от высокого давления

Большинство таблеток, предназначенных для борьбы с высоким давлением помогают снять головную боль, предотвратить носовое кровотечение, убирают мушки перед глазами, не допускают возникновения почечной недостаточности, облегчают боли в сердце и самое главное, предотвращают опасные болезни, такие как инфаркт или инсульт.

С высоким давлением могут справиться такие эффективные и безопасные средства как альфа-блокаторы, бета-блокаторы, антагонисты кальция, антагонисты ангиотензина 2. В частности, альфа-блокаторы, отличающиеся антиспазматическим действием, расширяют сосуды и расслабляют мышцы, проходящие вдоль них. Эти сильнодействующие таблетки врачи назначают в сложных случаях, когда другие средства бессильны.

Бета-блокаторы назначают людям, у которых имеются сопутствующие заболевания сердца – ишемия, нарушения ритма, тахикардия и другие. Они замедляют частоту сердечных сокращений, стенки сосудов становятся более расслабленными, вследствие чего сокращается объем проходящей сквозь них крови.

Самые эффективные и безопасные

Однозначно трудно сказать какие таблетки самые безопасные и эффективные от высокого давления в том или ином случае, тем более, что единого метода лечения гипертонии, не существует. Поэтому и таблетки от высокого давления врачи подбирают индивидуально, из огромного множества препаратов, которые сегодня продаются в аптеках.

Выбрать наиболее подходящее лекарство можно опираясь на свойства медикамента и имеющиеся показания.

Дилтиазем выпускается в капсулах и таблетках и применяется у людей с серьезными сердечными проблемами на фоне гипертонии.

Таблетки Небиволол-Тева эффективно применяют для снижения частоты сердечных сокращений и нормализации показателей артериального давления при нагрузке и в состоянии покоя.

Норваск (Амлодипин) - таблетки в разной дозировке эффективно устраняет ишемию миокарда и высокое давление, расслабляет гладкомышечные клетки в сосудах.

Верапамил доступен в таблетках или в форме раствора для внутривенного введения – лекарство снижает потребность миокарда в кислороде за счет снижения сократимости миокарда и уменьшения частоты сердечных сокращений.

Таблетки Бисопролол в разных дозировках снижают частоту сокращений сердца, потребности миокарда в кислороде, уменьшают риск стенокардии, аритмии и снижают давление.

Триампур выпускается в таблетках – этот комбинированный диуретик из двух препаратов – калийсберегающего и тиазидного диуретиков. Приводит к усилению выведения ионов с мочой, за счет чего теряется и вода.

Зокардис - таблетки в двух формах дозировки, снижают нагрузку на сердце, снижает систолическое и диастолическое давление, расширяет артерии без усиления частоты сокращений сердца.

Таблетки Престариум в разных дозировках, эффективно помогают в нормализации состояния при ишемической болезни сердца, улучшает циркуляцию крови в мозге.

Физиотенз - таблетки в разных дозировках, эффективно воздействует на центральную нервную систему, селективно стимулируя рецепторы головного мозга. Высокое давление снижается благодаря уменьшению активности симпатической нервной системы.

Лозартан - таблетки с разной дозировкой, эффективно уменьшают нагрузку на миокард, помогают ему лучше питаться кислородом.

PS

Сбивать самостоятельно давление — опасно для жизни, ибо из-за резкого снижения давления возникают проблемы со здоровьем во всем организме. Поэтому заниматься самолечением нельзя, а перечень самых эффективных и безопасных таблеток от повышенного давления рекомендуется использовать только в ознакомительных целях.

Для поддержания показателей нужно выбрать лучшие таблетки от повышенного давления, но делать это следует только после выставления точного диагноза и только совместно с терапевтом или кардиологом.

Выбрать самые эффективные таблетки от высокого давления, чтобы поддержать показатели в безопасных границах, может только врач, после установления точного диагноза.

По словам специалистов, безопаснее держать давление всегда в норме, а не сбивать его каждый раз при повышении. Поэтому, для безопасного избавления от гипертонии нужны таблетки, которые не будут позволять давлению подниматься, помогая организму справиться с причинами заболевания.

Материал подготовлен на основе открытых источников