Какой сегодня церковный праздник: 17 июня 2021

По православному церковному календарю 17 июня 2021 отмечают день памяти cвятых Фронтасия, Северина, Севериана и Силана

По церковному календарю 17 июня также поминают cвятых Астия и Митрофана. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминается в церковном календаре.

Фронтасий, Северин, Севериан и Силан

По церковному календарю 17 июня поминают мучеников Фронтасия, Северина, Севериана и Силана, пострадавших за веру при императоре Клавдии (41-54).

Епископ Петрагорийский отправил cвятых в южную Галлию (ныне Франция) проповедовать Слово Божье. Правитель Сквиридон, будучи язычником, схватил проповедников, принуждая их отречься.

Когда мученики заявили, что готовы умереть за Христа, правитель разгневался и приказал вывести их за город, пригвоздить к столбам и вонзить гвозди им в головы, наподобие терновых венцов. Затем их обезглавили.

По преданию, мученики ожили силой Божьей, взяв в руки свои головы, дошли до церкви Пресвятой Богоматери, где молился епископ, пославший их на проповедь. И сложив головы к ногам святителя, они мирно почили.

Астий Диррахийский

По церковному календарю 17 июня поминают священномученика Астия, пострадавшего за веру во II веке.

Астий был епископом города Диррахия (Македония) во времена правления Траяна (98-117), жестокого гонителя христиан. Как-то святому приснился сон, предвещающий ему страдания и смерть за Христа.

Вскоре его схватили, жестоко избили оловянными прутьями и воловьими жилами. Несмотря на пытки святитель отказался отречься. Тогда его распяли на кресте, предварительно обмазав тело медом, чтобы увеличить пытки от укусов шершней и мух.

Патриарх Константинопольский

По церковному календарю 17 июня поминают святителя Митрофана, Патриарха Константинопольского.

Отец будущего святого Дометий был родным братом римского императора Проба (276-282). Дометий, поняв ложность языческой религии, уверовал во Христа. Во время жестоких преследований христиан в Риме он вместе с сыновьями Пробом и Митрофаном удалился в Византию. Там он стал обучаться у епископа Тита (242-272) закону Господню, который и рукоположил его в пресвитера.

На епископский престол, после смерти святителя Тита, был возведен Дометий (272-303), а затем его сыновья Проб (303-315) и в 316 году Митрофан.

Император Константин (306-337), прибыв однажды в Византию, восхитился красотой и удобным расположением города. Увидев святость жизни и мудрость епископа Митрофана, император взял его с собой в Рим.

Вскоре столицу Константин Великий перенес в Византию из Рима и перевел туда святителя Митрофана. В 325 году по ходатайству Константина Великого святитель стал первым Патриархом Константинопольским.

Он мирно скончался в 326 году. Ему было 117 лет.

Именины

По церковному календарю 17 июня именины отмечают Марфа, Мария, София Иван, Митрофан, Мефодий, Назар и Петр.

Материал подготовлен на основе открытых источников