Троицкая родительская суббота 19 июня 2021: традиции и обычаи

Православная церковь 19 июня 2021 года отмечает Троицкую родительскую субботу, в которую поминает всех усопших — от прародителя человеческого рода Адама до наших дней

У Троицкой родительской субботы постоянной даты в церковном календаре нет – вселенский поминальный день отмечают на девятый день после Вознесения Господня, в субботу перед Троицей или Пятидесятницей.

Sputnik Грузия рассказывает о традициях и обычаях Троицкой родительской субботы.

Троицкая родительская суббота

Троицкая - вторая вселенская родительская суббота в году, в церквях в этот день проводят особые богослужения. Заупокойная служба в Троицкую родительскую субботу называется: "Память, совершаемая всех от века усопших православных христиан, отец и братии наших".

В Троицкую родительскую субботу особенно молятся за тех, кого безвременная смерть настигла в чужой стране, в горах, в море, от голода или инфекционных болезней, в сражении, во время стихийных бедствий, кто не успел перед смертью покаяться и над кем не совершили погребального обряда.

Это общее, вселенское поминовение Святая Церковь установила совершать, основываясь на апостольском учении, чтобы никто, где, когда и как бы ни кончил земную жизнь, не лишился ее молитв.

Традиции и обычаи

В православных церквях, в пятницу вечером - накануне Троицкой родительской субботы, по традиции, служат великую панихиду. Заупокойную Божественную литургию проводят в субботу утром, а после нее — общую панихиду.

По церковной традиции, во время службы, вспоминают притчу о Страшном суде живых и мертвых, для того чтобы каждый человек помнил, что ответить за совершенные грехи придется во время Суда.

Шанс на спасение души есть у каждого, поэтому Церковь и установила ходатайствовать не только за живых, но и за всех, от века умерших, особенно тех, кто скончался внезапно, и молить Господа помиловать их.

В Троицкую родительскую субботу, в храмах, по обычаю, поминают и усопших родителей — прихожане подают записочки с именами умерших и молятся за упокой их души в загробном мире.

Прихожане, по старой традиции, приносят в храм постные продукты и вино, которые освящают во время службы, а потом раздают всем желающим.

После посещения церкви люди, по обычаю, отправляются на кладбище - убирают могилки и молятся за умерших.

Те, кто не может посетить храм и кладбище, могут помолиться за умерших и дома. Еще одна традиция Троицкой родительской субботы раздавать милостыню с просьбой помолиться об усопших.

В Троицкую родительскую субботу, по народному обычаю, нельзя работать, убирать квартиру и даже мыть посуду. Хотя священнослужители говорят, что ограничения нужны для того, чтобы домашние заботы не мешали посещению храма и молитве. Поэтому домашней работой можно заняться после посещения храма, помолившись за усопших.

По древней традиции, на Троицкую родительскую субботу готовили кутью — обязательное блюдо поминальной трапезы. Сладкую кашу, по обычаю, готовили из целых зерен пшеницы с добавлением изюма, орехов и меда. В наши дни кутью, по традиции, готовят в основном на поминки.

Материал подготовлен на основе открытых источников