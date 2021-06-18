02:22 18 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7686
  • 100 RUB4.3499
  • USD3.1587
Поиск
Верующие зажигают свечи во время Пасхального богослужения у стен храма Святой Троицы

Какой сегодня церковный праздник: 18 июня 2021

© Sputnik / STRINGER
Справки
Получить короткую ссылку
Темы:
Календарь религиозных праздников (725)
156320
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/10/252036007.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210618/245603978/Kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-18-iyunya-2021.html

По православному церковному календарю 18 июня 2020 отмечают день памяти cвятых Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Иринея и Памвона

По церковному календарю 18 июня также поминают cвятых Дорофея и Анувия. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминается в церковном календаре.

Святые мученики

По церковному календарю 18 июня поминают мучеников Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Иринея и Памвона, пострадавших во время правления Максимиана (305-311).

Мученики были родом из Египта. Их подвергли жестокому бичеванию за исповедание христианской веры. Страдальцев еле живых бросили в тюрьму, где ангел исцелил их раны.

Многие язычники, увидев чудо, уверовали в Спасителя. А мученики умерли в тюрьме от жажды и голода.

Епископ Тирский

По церковному календарю 18 июня поминают священномученика Дорофея, епископа Тирского.

Во времена преследования христиан при императоре Диоклитиане (284-305) епископ города Тир Финикийского (Ливан) покинул город. Обратно он вернулся при Константине Великом (306-337) и более 50 лет управлял паствой, многих язычников обратив в истинную веру.

Дорофею было более 100 лет, когда Юлиан Отступник (361-363) начал открыто преследовать христиан. Святитель удалился в Мизийский город Уд (ныне Варна), где его и нашли придворные императора.

Святитель скончался во время жестоких пыток в 362 году, которым его подвергли после отказа принести жертву идолам.

Пустынник Египетский

По церковному календарю 18 июня поминают преподобного Анувия, пустынника Египетского.

Анувий, мужественно претерпев пытки, во время гонения на христиан в IV веке, остался жив и удалился в пустыню, где оставался до глубокой старости. Основав в пустыне небольшой скит, он жил там вместе с шестью монахами – среди них был и его брат Пимен. Когда грабители разорили скит, монахи, укрывшись в опустевшем языческом капище, дали слово не говорить друг с другом в течение недели.

Вербное воскресенье в столице Грузии в условиях карантина. Верующие с вербой соблюдают дистанцию в храме Кашвети
© Sputnik / STRINGER
Илия Второй: каждый должен найти свой путь

Всю неделю преподобный бросал утром камень в лицо статуи языческого бога, а вечером просил у нее прощение. Когда монахи спросили, что означают его действия, Анувий пояснил, что как статуя не сердилась, когда он ее бил, и не зазнавалась, когда он у нее просил прощения, так и братия должна жить.

Преподобного Анувия за три дня до смерти посетили пустынники Исаия, Сур и Павел. По их просьбе, старец рассказал им о своей жизни. По словам преподобного, сердце его всегда жаждало общения с Господом, много раз он наблюдал ангелов и угодников Божьих, а также сатану с его ангелами.

Святой в духовной радости отошел к Господу на исходе третьего дня. Когда его душа возносилась на Небо, в воздухе слышалось ангельское пение.

Именины

По церковному календарю 18 июня именины отмечают Иона, Игорь, Константин, Леонид, Михаил, Марк, Николай, Никандр, Петр и Федор.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (725)
Теги:
религия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в фильме Джильи (2003)
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек - история настоящей любви - фото
В Грузии требуют улучшить условия труда для жителей страны - видео
В Грузии требуют улучшить условия труда для жителей страны - видео
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться