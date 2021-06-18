Что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу 19 июня 2021?

В Троицкую родительскую субботу проводят вселенские панихиды – в церквях в этот день читают молитвы об отпущении грехов всем умершим и даровании им вечной жизни

Вселенская родительская суббота, которую называют Троицкой, в 2021-м выпадает на 19 июня – православная церковь в этот день поминает всех умерших от прародителя рода человеческого до наших дней.

Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу.

Что нельзя делать

Нельзя делать в Троицкую родительскую субботу работу по дому и хозяйству. Нельзя работать в огороде и в поле. В поминальную субботу обычно сеяли только коноплю и ячмень, ибо по приметам это самое удачное время для этих культур и урожай будет богатый.

В Троицкую родительскую субботу также нельзя шить и вязать. Во вселенский поминальный день нужно отстоять службу в церкви и помолиться за умерших.

Зажечь свечи и помолиться за умерших в Троицкую родительскую субботу можно и на кладбище, но оставлять на могилке сигареты и алкоголь нельзя. Также нельзя говорить уходя усопшим "до свиданья" – это плохая примета, по которой живой в ближайшее время может сам отправиться к покойнику.

Нельзя в Троицкую родительскую субботу на кладбище поднимать с земли оброненную вещь.

В Троицкую родительскую субботу также нельзя отказывать в милостыне нуждающимся.

В Троицкую родительскую субботу нельзя венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться. Нельзя во Вселенскую родительскую субботу ругаться, ссориться, обижать кого-либо, сплетничать и злословить.

После посещения церкви и кладбища можно организовать семейный поминальный обед.

По приметам в Троицкую родительскую субботу нельзя убирать со стола после ужина и мыть посуду. В старину люди верили, что почившие родственники придут ночью покушать.

Материал подготовлен на основе открытых источников