Праздник Троица 2021: что нельзя делать, приметы и традиции

Один из 12 главных церковных праздников - Троицу, в 2021-м православные отметят 20 июня. Праздник называют еще и Пятидесятницей, так как Троицу христианский мир празднует на 50-й день после Пасхи

Посвящено торжество евангельскому событию - сошествию Святого Духа на апостолов и прославлению Святой Троицы.

Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, что нельзя делать в православную Троицу, а также о приметах и традициях праздника.

Почему Троица?

Евангелие повествует, что сионская горница, где Святой Дух сошел в виде огненных языков на апостолов, стала первым христианским храмом.

Это событие означало триединство Бога, три ипостаси Троицы - Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух, существующие в единстве, творят мир и освящают его Божественной благодатью.

Троицу с древних времен считают днем основания Новозаветной Церкви на земле – именно в этот день Святой Дух наделил особой силой апостолов, чтобы ученики Иисуса смогли проповедовать Евангелие во всем мире и донести до каждого весть о Христе как о Спасителе всего человечества.

Праздник в честь Троицы установили апостолы, но в церковный календарь торжество внесли в конце IV века, после признания догмата о Божественном триединстве.

На Руси праздник восходит к языческим временам, поэтому, помимо церковных, появилось сохранилось множество народных традиций и примет, которые стали неотъемлемой частью Троицы.

Традиции и приметы

К празднику Троицы готовились заранее – до наступления торжества убирали в доме и во дворе. До праздника по традиции избавлялись от ненужных вещей, особенно тех, которые напоминали неприятные моменты в жизни.

По традиции, очищали от сорняков огород и сад – по приметам сорняки, вырвав с корнями, втыкали верхушкой в землю, чтобы они больше не росли.

© photo: Sputnik / Evgeny Tikhanov Репродукция копии иконы "Троица". Художник Андрей Рублев.

По сей день сохранилась традиция украшать цветами дома и храмы к Троице. Такой обычай, по приметам, символизировал богатство, процветание и продолжение жизни.

На Троицу, по традиции, в церковь на службу ходили всей семьей. В праздник молятся и благодарят Святой Дух за спасение и защиту людских душ, но просить у Господа ничего нельзя.

Праздничное застолье на Троицу устраивали богатое - по традиции, на праздник готовили каши, пироги с различными начинками, блины, кисели и отвары.

На Троицу, по традиции, ходили в гости к родным и близким и дарили подарки, а также посещали могилы умерших, оставляя им угощение.

В деревнях настоящее гулянье начиналось ближе к вечеру - пели песни, устраивали хороводы и танцевали, а также проводили ритуальные обряды. По традиции, на Троицу устраивали веселые ярмарки с развлечениями, длившиеся почти неделю.

Незамужние девушки на Троицу обязательно гадали – они плели венки и под песни бросали их в воду. Хорошей приметой считалось, если веночки сходились - девушку обязательно сватали уже в этом году.

По традиции, на Троицу разжигали костры по берегам рек и озер, чтобы отпугнуть нечисть, ибо люди верили, что русалки на праздник выходили на берег, заманивать парней.

Что нельзя делать

Нельзя на Троицу заниматься тяжелой работой – торжество следует посвятить молитвам и размышлениям о Господе. Также нельзя шить, печь и работать в огороде.

В праздник, по народной традиции, нельзя стричься и красить волосы.

Нельзя на Троицу венчаться и устраивать шумные застолья. Чревоугодию и пьянству также нельзя предаваться.

На Троицу, как и в любой другой церковный праздник, нельзя завидовать и сквернословить, ругаться или желать кому-либо зла.

По приметам на Троицу нельзя ходить в лес, а также купаться. В старину верили, что мавки и русалки могут заманить человека и погубить.

А вот свататься на Троицу - хорошая примета, указывающая, что супруги будут жить долго и счастливо.

Материал подготовлен на основе открытых источников