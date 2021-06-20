Какой сегодня церковный праздник: 20 июня 2021

По православному церковному календарю, 20 июня 2021 празднуют Святую Троицу — один из 12-ти главных христианских праздников

По православному церковному календарю 20 июня 2021 отмечают день памяти Святых Маркеллина, Клавдия, Кирина, Антонина, Калерии, Кириакии и Марии. По церковному календарю 20 июня также поминают Святых Маркелла, Сисиния, Кириака, Смарагда, Ларгия, Апрониана, Сатурнина, Папия, Мавра, Крискентиана, Прискиллу, Лукину и Артемию.

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминается в церковном календаре.

Святая Троица

По православному церковному календарю, 20 июня 2021 празднуют Святую Троицу — один из 12-ти главных христианских праздников.

Дата празднования Троицы меняется в церковном календаре каждый год, так как привязана к Пасхе - Светлое Воскресение Христово православные в 2021-м отметили 2 мая.

Православную Троицу ежегодно празднуют на пятидесятый день после Светлого Воскресения Христова, поэтому праздник называют еще и Пятидесятницей. На Троицу христиане вспоминают евангельское событие — сошествие Святого Духа на учеников Христа, которое Он им обещал перед Своим Вознесением.

Торжественные богослужения на Святую Троицу проходят во всех православных церквях, а после литургии служится великая вечерня.

Маркеллин, Клавдий, Кирин и Антонин

По церковному календарю 20 июня поминают Святого Маркеллина, папу Римского и других пострадавших с ним во время гонений христиан во время правления Диоклетиана и Максимиана (284-305).

Святого Маркеллина схватили в разгар гонения на христиан, когда за месяц было замучено более 17 тысяч человек. Испугавшись пыток, он принес жертву идолам, чем очень порадовал императора, подарившего ему роскошные одежды.

Терзаемый угрызениями совести за проявленное малодушие, он пришел на Собор, где присутствовали 180 епископов и пресвитеров, во власянице, с главой, посыпанной пеплом, и просил судить его за отречение. Святители предложили понтифику самому осудить себя, напомнив, что и апостол Петр когда-то из страха отрекся от Христа, но, оплакав свой грех, заслужил благоволение Господа.

Маркеллин признав себя лишенным священного сана, проклял того, кто осмелится похоронить его после смерти. Затем вернувшись в Рим, бросил под ноги императору подаренную одежду и раскаялся в своем отречении. Император, разгневавшись, приказал отрубить ему голову. Вместе с ним обезглавили мучеников Клавдия, Кирина и Антонина.

Произошло это в 304 году. Тело Святого валялось при дороге 36 дней. Явившись новопоставленному понтифику Маркеллу, первоверховный апостол Петр велел с честью похоронить тело Святого.

Калерия, Кириакия и Мария

По церковному календарю 20 июня поминают мучениц Калерию (Валерию), Кириакию и Марию, пострадавших при Диоклетиане (284–305).

Они были жительницами Кесарии Палестинской. Получив наставление в христианской вере, Кириакия, Калерия и Мария, оставив языческий образ жизни, удалились в уединенное место и проводили жизнь в молитвах. Девы просили у Господа, чтобы гонения на христиан прекратились и вера Христова воссияла во всем мире. Правитель приказал дев, отказавшихся поклониться идолам, пытать, во время пыток они скончались.

Святые мученики

По церковному календарю 20 июня поминают священномученика Маркелла, папу Римского, диаконов Сисиния и Кириака, воинов Смарагда, Ларгия, Апрониана, Сатурнина, Папия и Мавра, мучеников Крискентиана, Прискиллу, Лукину и царевну Артемию, пострадавших в Риме при Диоклетиане и Максимиане (284-305).

Максимиан, управлявший западной частью Римской империи, лишив воинских званий всех христиан, послал их на каторжные работы. Фрасон - богатый христианин, посылал через христиан Сисиния, Кириака, Смарагда и Ларгия пищу и одежду узникам. Папа Маркелл, поблагодарив Фрасона за благотворение, посвятил Сисиния и Кириака в диаконы. Вскоре их схватили и послали на каторгу, где они работали и за престарелого узника Сатурнина.

Сисиния и Сатурнина, отказавшихся принести жертву идолам, казнили как и воинов, уверовавших и принявших крещение. Кириака, Смарагда и Ларгия Диоклетиан отпустил в награду за исцеление младшей дочери Артемия от беснования. Но император Галерий, зять Диоклетина, который не смог простить крещение царевны Артемии, схватил Кириака и приказал водить его обнаженного, закованного в цепи, за своей колесницей.

Мученики Кириак, Ларгий, Смарагд и Крискентиан умерли от пыток, а царевна Артемия и еще 21 узник были казнены. Папу Маркелла, обличившего императора в жестокости против невинных христиан, избили палками и сделали скотником.

Измученный голодом и холодом, изнуренный зловонием, понтифик заболел и скончался в 310 году. Лукина и Прискилла были изгнаны с бесчестием из Рима, а их имения разграблены.

Именины

По церковному календарю 20 июня именины отмечают Валерия, Зинаида, Мария, Александр, Алексей, Афанасий, Антон, Валентин, Виктор, Вениамин, Владимир, Григорий, Игнатий, Иван, Лев, Михаил, Николай, Петр, Павел, Степан, Тарас и Федот.

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