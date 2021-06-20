Что за праздник День Святого Духа 2021: история, традиции и обычаи

День Святого Духа или Духов день по православному церковному календарю празднуют на 51-й день после Пасхи — праздник в 2021 году выпадает на 21 июня

Праздник, который всегда отмечают в понедельник, на следующий день после Святой Троицы, посвящен Святому Духу — Третьей Ипостаси Триединого Бога.

Католическая церковь, в отличие от православной, празднует День Святого Духа вместе с Троицей, то есть на 50-й день после Пасхи.

День Святого Духа - праздник, в котором тесно переплелись народные и церковные традиции.

Sputnik Грузия рассказывает, что за праздник День Святого Духа, его историю, а также о традициях и обычаях торжества.

Что за праздник

Евангелие повествует, что на 50-й день после Пасхи на учеников Христа сошел Святой Дух, подарив ученикам Христа возможность разговаривать на разных языках и исцелять больных, то есть нести Слово Божье в разные страны.

Святой Дух - третье Лицо Святой Троицы, был явлен миру видимым образом именно в этот день - в Сионской горнице, где после Вознесения Господня ученики постоянно молились, в третьем часу дня вдруг послышался шум с неба, как от сильного урагана, и на каждого апостола сошел Дух Святой в виде огненных языков, наполняя Собою их души.

© photo: Sputnik / РИА Новости Икона "Сошествие Святого духа", Прохор с Городца, 1405 г.

В честь этого явления на следующий день после Троицы и был установлен День Святого Духа.

В Иерусалиме в тот исторический день отмечали ветхозаветную Пятидесятницу – праздник, установленный в честь получения заповедей Моисеем, которые Бог дал ему на 50-й день после выхода евреев из египетского рабства.

Праздник особо почитался в Древнем Израиле, поэтому в Иерусалиме в это время собирался народ из разного рода и племени.

Получив дар пророчествовать, исцелять, а главное – нести людям Истину от Самого Бога, апостолы отправились проповедовать в разные уголки мира. Только Иоанн Богослов из 12 апостолов умер своей смертью, остальных казнили.

День Святого Духа считается днем рождения Церкви - родившись когда-то в Сионской горнице с маленькой кучки людей, она существует уже почти две тысячи лет.

Традиции и обычаи

День Святого Духа имеет языческие корни, как и многие другие православные праздники. На Руси, до принятия христианства, перед наступлением лета, по традиции, праздновали день рождения матушки-земли, кормилицы крестьян.

В старину считали, что матушка-земля в это время беременна будущим урожаем, поэтому в День Святого Духа запрещалось копать, сажать, втыкать, словом совершать любые действия, связанные с работой на земле. В праздник также нельзя шить, стирать, убирать и так далее.

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid Праздник "Духов день"

Женщины, в День Святого Духа, по традиции, выполняли обряд кормления земли - они расстилали в поле скатерти и устраивали праздничный обед. По старинному обычаю, они время от времени раскладывали по полю маленькие кусочки еды, присыпая их сверху землей. Люди верили, что усиливают плодородие, "прикармливая" землю.

В День Святого Духа, по обычаю, распаханные поля обходили крестным ходом, призывая благословение на Землю-именинницу, что свидетельствовало о переплетении языческих и христианских традиций праздника.

По обычаю, болезни и неприятности можно было смыть в День Святого Духа колодезной или чистой речной водой – для этого в старину вставали с утра пораньше, чтобы умыться холодной водой.

На Руси в деревнях День Святого Духа, как и Троицкая родительская суббота, по традиции, был днем, когда поминали добрым словом не только ушедших родственников, но всех других христиан, погибших или умерших на чужбине без покаяния и отпевания.

В День Святого Духа, по обычаю, прихожане забирали освященные березовые ветки из храма, которые дома ставили рядом с иконами, ибо в старину полагали, что в Духов день на землю слетаются души умерших и садятся на березовые ветки. Этот обычай сохранился по сей день.

По традиции, в День Святого Духа собирали букеты из целебных трав — мяты, мелиссы, осоки, и освящали в церкви. В старину считали, что травы, освященные в храме, обладают особой силой.

Также, по обычаю, в День Святого Духа собирали и высушивали всю зелень, разложенную на Троицу по дому. Из этих трав заваривали чай и поили им больного или просто его окуривали, считая, что это способствует быстрому выздоровлению.

По сей день сохранилась традиция собираться на Духов день всей семьей за богато накрытым столом – по обычаю, на праздник готовили блины, пироги с различной начинкой, караваи и другие вкусности. Иногда праздничную трапезу проводили на природе.

В Духов день, по традиции, гадали на будущее — девушки из ветвей и травы плели венки и бросали их в воду: поплывет — к венцу, потонет — останется в девках.

Лето, как в старину считали, начиналось в Духов день. По народным приметам, какая погода будет на день Святого Духа, такая же будет и в последующие шесть недель.

Материал подготовлен на основе открытых источников