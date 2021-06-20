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День летнего солнцестояния 2021: приметы, значение, что нельзя делать

© CC0 / Pixabay / jill111
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Sputnik Грузия
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День летнего солнцестояния или астрономическое лето в Северном полушарии наступит 21 июня в 07:31 по тбилисскому времени - в этот день Солнце занимает самую высокую точку над горизонтом

Издревле летнее солнцестояние считают одним из самых загадочных и мистических дней в году, поэтому с ним были связаны многочисленные обряды, гадания и приметы.

Sputnik Грузия рассказывает о значении летнего солнцестояния, что нельзя делать в этот день, а также о приметах, с ним связанных.

Значение и традиции

Летнее солнцестояния имеет древние корни - праздник имел огромное значение для всех народов. Люди, в те далекие времена, жили в гармонии с природными циклами и организовывали свою жизнь в соответствии с ними.

Летнее солнцестояние в разных странах называли по-разному – Иван Купала, Лета, Иванов день, Мидсоммар, Юханнус и так далее.

Праздник летнего солнцестояния Купалье в Белоруссии
© photo: Sputnik / Egor Eremov
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После принятия христианства день летнего солнцестояния приурочили к одному из важных православных праздников — Рождеству Иоанна Предтечи, который по-новому стилю празднуют 7 июля.

Иванов день начинали праздновать с наступлением ночи - проводили многочисленные обряды, ритуалы и гадания, связанные с огнем, водой и травами. Многие из них сохранились по сей день.

Купание в воде было главной традицией в ночь на Ивана Купала— в старину считали, что вся нечисть, начиная с этой ночи до Ильина дня (2 августа по новому стилю), покидала озера, реки и водоемы. Вода поэтому считалась целебной и помогала очиститься и приобрести хорошее здоровье.

В деревнях, где не было рядом водоема, по традиции парились в бане, а банные веники, заготовленные в этот день, использовали до следующего дня Ивана Купалы – они верили, что растения на летнее солнцестояние приобретают особую силу и благотворно влияют на здоровье людей.

По народным поверьям, магической и очищающей силой в это время обладал и огонь - он мог уберечь от всякой нечисти, поэтому по берегам озер, рек и водоемов разжигали большие костры, через которые перепрыгивала молодежь.

Зимний пейзаж
© photo: Sputnik / Igor Podgornyi
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По традиции считалось, что тот будет счастливым, кто, выше всех перепрыгнув, не заденет пламя.

Старшее поколение проводило домашнюю скотину между кострами, защищая ее тем самым от болезней и смерти. Матери сжигали в кострах белье и одежду, снятую с больных детей, чтобы они были здоровы.

Молодежь, развлекаясь и веселясь, поджигала деревянные колеса или смоляные бочки и скатывала их с горы или носила на длинных шестах, символизируя солнцеворот.

Обливание водой — самая популярная традиция в наши дни. Люди продолжают верить, что вода очищает человека и смывает болезни, хотя языческие обряды церковь не приветствует.

В день летнего солнцестояния люди, по традиции, встречали рассвет, чтобы быть сильными и здоровыми весь год. Браки, заключенные в день солнцестояния, считались удачными.

Что нельзя делать

В день летнего солнцестояния нельзя тыкать в Солнце пальцем и специально поворачиваться к светилу спиной.

Нельзя в день летнего солнцестояния поддаваться плохим эмоциям - ссориться, кричать, конфликтовать, скандалить или плакать.

В день летнего солнцестояния нельзя играть с огнем и нарушать правила безопасности.

Праздник Иван Купала
© photo: Sputnik / Valery Mel'nikov
Праздник Иван Купала

Нельзя надевать в день летнего солнцестояния темную одежду – по приметам это сулит неприятности и проблемы.

Нельзя тратить на сон ночь, предназначенную для очищения и пробуждения скрытых резервов.

Также нельзя в день летнего солнцестояния есть мясные и рыбные продукты – в старину верили, что, отказавшись от мяса и рыбы, можно очиститься и возвыситься.

Приметы

По приметам о погоде в старину предсказывали, каким будет лето и урожай. Дождь и гроза на летнее солнцестояние – примета, указывающая на плохой урожай, а пасмурная погода указывала на дождливое и холодное лето.

Много росы с утра в день летнего солнцестояния, согласно приметам, было к богатому урожаю. Роса, в старину, считалась целебной - ее собирали, а потом пили и умывались ею.

Звездное небо на летнее солнцестояние – примета, указывающая, что лето будет грибным.

Праздник Ивана Купалы в Московской области
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
Иван Купала 7 июля 2020: обряды, приметы, традиции народного праздника

Встречать рассвет в день летнего солнцестояния считалось хорошей приметой. Люди верили, что весь год будут здоровыми и защищенными от неприятностей.

Чтобы привлечь в свою жизнь счастье и богатство, нужно в ночь на 21 июня перепрыгнуть через костер.

По приметам, девушка обязательно выйдет замуж в этом году, если всю ночь на летнее солнцестояние протанцует у костров.

Все печали и несчастья будут обходить дом стороной, если у входа в дом в день летнего солнцестояния повесить букет Ивана-да-Марьи.

По приметам, загаданное желание сбудется, если на летнее солнцестояние перелезть через 12 заборов.

Рожденные в день летнего солнцестояния будут счастливыми, ибо находятся под защитой Солнца.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Теги:
Летнее Солнцестояние, Лето, Земля, Солнце

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