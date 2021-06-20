День летнего солнцестояния 2021: приметы, значение, что нельзя делать

День летнего солнцестояния или астрономическое лето в Северном полушарии наступит 21 июня в 07:31 по тбилисскому времени - в этот день Солнце занимает самую высокую точку над горизонтом

Издревле летнее солнцестояние считают одним из самых загадочных и мистических дней в году, поэтому с ним были связаны многочисленные обряды, гадания и приметы.

Sputnik Грузия рассказывает о значении летнего солнцестояния, что нельзя делать в этот день, а также о приметах, с ним связанных.

Значение и традиции

Летнее солнцестояния имеет древние корни - праздник имел огромное значение для всех народов. Люди, в те далекие времена, жили в гармонии с природными циклами и организовывали свою жизнь в соответствии с ними.

Летнее солнцестояние в разных странах называли по-разному – Иван Купала, Лета, Иванов день, Мидсоммар, Юханнус и так далее.

После принятия христианства день летнего солнцестояния приурочили к одному из важных православных праздников — Рождеству Иоанна Предтечи, который по-новому стилю празднуют 7 июля.

Иванов день начинали праздновать с наступлением ночи - проводили многочисленные обряды, ритуалы и гадания, связанные с огнем, водой и травами. Многие из них сохранились по сей день.

Купание в воде было главной традицией в ночь на Ивана Купала— в старину считали, что вся нечисть, начиная с этой ночи до Ильина дня (2 августа по новому стилю), покидала озера, реки и водоемы. Вода поэтому считалась целебной и помогала очиститься и приобрести хорошее здоровье.

В деревнях, где не было рядом водоема, по традиции парились в бане, а банные веники, заготовленные в этот день, использовали до следующего дня Ивана Купалы – они верили, что растения на летнее солнцестояние приобретают особую силу и благотворно влияют на здоровье людей.

По народным поверьям, магической и очищающей силой в это время обладал и огонь - он мог уберечь от всякой нечисти, поэтому по берегам озер, рек и водоемов разжигали большие костры, через которые перепрыгивала молодежь.

По традиции считалось, что тот будет счастливым, кто, выше всех перепрыгнув, не заденет пламя.

Старшее поколение проводило домашнюю скотину между кострами, защищая ее тем самым от болезней и смерти. Матери сжигали в кострах белье и одежду, снятую с больных детей, чтобы они были здоровы.

Молодежь, развлекаясь и веселясь, поджигала деревянные колеса или смоляные бочки и скатывала их с горы или носила на длинных шестах, символизируя солнцеворот.

Обливание водой — самая популярная традиция в наши дни. Люди продолжают верить, что вода очищает человека и смывает болезни, хотя языческие обряды церковь не приветствует.

В день летнего солнцестояния люди, по традиции, встречали рассвет, чтобы быть сильными и здоровыми весь год. Браки, заключенные в день солнцестояния, считались удачными.

Что нельзя делать

В день летнего солнцестояния нельзя тыкать в Солнце пальцем и специально поворачиваться к светилу спиной.

Нельзя в день летнего солнцестояния поддаваться плохим эмоциям - ссориться, кричать, конфликтовать, скандалить или плакать.

В день летнего солнцестояния нельзя играть с огнем и нарушать правила безопасности.

© photo: Sputnik / Valery Mel'nikov Праздник Иван Купала

Нельзя надевать в день летнего солнцестояния темную одежду – по приметам это сулит неприятности и проблемы.

Нельзя тратить на сон ночь, предназначенную для очищения и пробуждения скрытых резервов.

Также нельзя в день летнего солнцестояния есть мясные и рыбные продукты – в старину верили, что, отказавшись от мяса и рыбы, можно очиститься и возвыситься.

Приметы

По приметам о погоде в старину предсказывали, каким будет лето и урожай. Дождь и гроза на летнее солнцестояние – примета, указывающая на плохой урожай, а пасмурная погода указывала на дождливое и холодное лето.

Много росы с утра в день летнего солнцестояния, согласно приметам, было к богатому урожаю. Роса, в старину, считалась целебной - ее собирали, а потом пили и умывались ею.

Звездное небо на летнее солнцестояние – примета, указывающая, что лето будет грибным.

Встречать рассвет в день летнего солнцестояния считалось хорошей приметой. Люди верили, что весь год будут здоровыми и защищенными от неприятностей.

Чтобы привлечь в свою жизнь счастье и богатство, нужно в ночь на 21 июня перепрыгнуть через костер.

По приметам, девушка обязательно выйдет замуж в этом году, если всю ночь на летнее солнцестояние протанцует у костров.

Все печали и несчастья будут обходить дом стороной, если у входа в дом в день летнего солнцестояния повесить букет Ивана-да-Марьи.

По приметам, загаданное желание сбудется, если на летнее солнцестояние перелезть через 12 заборов.

Рожденные в день летнего солнцестояния будут счастливыми, ибо находятся под защитой Солнца.

Материал подготовлен на основе открытых источников