Какой сегодня церковный праздник: 21 июня 2021

По православному церковному календарю 21 июня 2021 празднуют День Святого Духа – праздник, который православные отмечают на 51 день после Пасхи

По церковному календарю 21 июня 2021 отмечают день памяти святых Ефрема, Зосима и Феодора. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

День Святого Духа

По православному церковному календарю 21 июня 2021 празднуют День Святого Духа – праздник, который православные отмечают на 51 день после Пасхи.

Духов день – праздник, посвященный Святому Духу – Третьей Ипостаси Триединого Бога. Праздник День Святого Духа отмечают всегда в понедельник, на следующий день после Святой Троицы.

Третье Лицо Святой Троицы – Святой Дух. Был явлен миру в Духов день видимым образом – ветром, шумом с неба и огненными языками пламени. В честь этого явления установлен День Святого Духа на следующий день после Троицы.

В Сионской горнице, где апостолы в постоянной молитве находились после Вознесения Христа, в третьем часу дня вдруг сделался шум с неба, как от сильного урагана, и на каждого апостола сошел Дух Святой в виде огненных языков, наполняя их души Собою.

День Святого Духа считается днем рождения церкви. Начавшись когда-то в Сионской горнице с маленькой кучки людей, она существует уже почти две тысячи лет, в то время как с лица Земли исчезли целые государства.

Патриарх Антиохийский

По церковному календарю 21 июня поминают святителя Ефрема, Патриарха Антиохийского. Родом из Сирии, Ефрем при императорах Анастасии (491-518) и Иустине (518-527) был военачальником, при этом отличался благочестием, добротой и состраданием.

В 526 году землетрясение уничтожило Антиохию. Погибло огромное количество жителей города, в том числе и Патриарх Евфрасий. Император направил Ефрема восстанавливать разрушенный город. Один из рабочих, который удалился от епископства ради совершения безвестных подвигов, предсказал будущему Святому избрание на патриарший престол и просил твердо бороться с еретиками.

Ефрема избрали Патриархом в 527-м. Святитель управлял паствой твердо и мудро, и ограждал ее от еретических учений поучениями и посланиями, а также примером своей жизни. Святитель в своих трудах защищал учение православной церкви о соединении двух естеств – Божеского и человеческого в Лице Господа Иисуса Христа. Патриарх мирно скончался в 545 году.

Преподобный Зосима

По церковному календарю 21 июня поминают преподобного Зосиму Финикийского, жившего в VI веке.

Родился будущий святой в сирийском селе Синда, близ города Тира. Приняв постриг, он ревностно постился, молился и трудился. За благочестивую жизнь Зосима получил от Господа дар предвидения. Находясь в Кесарии, он предвидел страшное землетрясение, разрушившее в 526 году Антиохию.

Как-то патриций Аркесилай посетил преподобного. В это время гонец сообщил патрицию, что его супруга, проколов спицей глаз, жестоко страдает. Зосима успокоил гостя, сказав, что его супруга исцелена святителем Кесарии Иоанном Хозевитом.

Степень духовного совершенства святого была так высока, что ему подчинялись хищные звери. Голодный лев как-то напав на осла преподобного на пути в Кесарию, утащил его и съел. Святой, найдя зверя, сказал ему как другу, что по своей старости он не в силах донести груз, и попросил льва донести его. Хищник покорно доставил груз в Кесарию и преподобный отпустил его восвояси.

Епископ Ростовский и Суздальский

По церковному календарю 21 июня поминают святителя Феодора, первого епископа Ростовского. Родился будущий святой в Греции. На Русь он прибыл вместе с духовными лицами, сопровождавшими первого митрополита Киевского Михаила. Митрополит рукоположил его в епископы в 990-м и назначил в Ростове на новоустроенную кафедру.

© Sputnik / STRINGER Празднование Пасхи в Грузии 1 мая 2021 года. Праздничная церковная служба в кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба

Основав в Ростове первую церковь, он проповедовал два года Евангелие. Когда язычники его изгнали из города он поселился в Суздале, который тогда был небольшой деревней. В Ростов епископ вернулся в 1010 году, когда сын князя Владимира Борис, прибыл управлять городом. Через пять лет, когда князь Борис был убит своим братом, язычники вновь ополчились на епископа и вторично изгнали его их Ростова. Святой вернулся в Суздаль, где скончался примерно в 1023-м.

Именины

По церковному календарю 21 июня именины отмечают Василий, Константин, Ефрем и Федор.

Материал подготовлен на основе открытых источников