День памяти и скорби 22 июня 2021: мероприятия и акции в России

День памяти и скорби отмечают в России ежегодно 22 июня – в этот памятный день 80 лет назад началась Великая Отечественная война, унесшая жизни около 27 миллионов человек

День памяти и скорби посвящен памяти героев и жертв Великой Отечественной войны, составной части Второй мировой, а также участникам всех войн за свободу и независимость.

День памяти и скорби одна из самых трагических дат в истории России - Великая Отечественная война, которая вошла в историю как самая кровопролитная, началась 22 июня 1941 года.

Фашистское вероломство

Гитлеровская Германия вероломно напала на СССР 22 июня 1941 на рассвете, нарушив этим советско-германские договоры, заключенные два года назад.

В соответствии с планом "Барбаросса" фашисты наступали широким фронтом - несколькими группировками по различным направлениям.

Германия, поработившая практически всю Европу перед нападением на Союз, нанесла мощный удар по советской стране, бросив против нее более пяти миллионную живую силу и несколько десятков тысяч техники.

Фашисты, уничтожив молниеносным ударом пограничные и военные части, планировали прорваться в глубь страны и захватить Москву, Киев, Ленинград, а также важнейшие промышленные центры южных районов СССР.

Гитлеровцы завершить войну, начавшуюся 22 июня, планировали за шесть-восемь недель. Но фашисты просчитались, и война затянулась, несмотря на то, что против СССР, вместе с Германией, выступили Италия, Финляндия, Румыния, Словакия, Норвегия и Венгрия.

Большинство жителей Советского Союза узнали о том, что началась война, 22 июня в полдень по радио. На следующий день была объявлена мобилизация и советский народ встал на защиту своего отечества - многие шли на фронт добровольцами.

Осенью 1941-го, несмотря на численное преимущество фашистов и потери Красной армии, стало ясно, что план молниеносной войны Третьего рейха рухнул — советский народ по всем главным направлениям оказывал героическое сопротивление гитлеровским войскам.

Набравшись сил, Красная армия разгромила немецкие части под Москвой, Ленинградом, на Кавказе, нанесли сокрушительные удары врагу на Курской дуге, под Сталинградом и перешла по всем фронтам в широкомасштабное наступление.

Советские части преследовала немецких фашистов до самого Берлина, освобождая по пути страны Европы, захваченные немцами. Освободительный марш Красной армии завершился полным разгромом фашистов и капитуляцией Германии.

Великая Отечественная война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества.

В различные периоды войны на фронте, который простирался от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон одновременно сражались от восьми до 13 миллионов человек, применялось от семи до 19 тысяч самолетов, от 85 до 165 тысяч орудий и минометов, от шести до 20 тысяч танков и штурмовых орудий.

Победа досталась очень дорогой ценой, но память о кровопролитной войне и великой победе навсегда останется в сердцах тех, кто выжил, а также детей и внуков миллионов солдат, отдавших свои жизни за мир, как неутихающая скорбь и будет передаваться из поколения в поколение вечно.

День памяти и скорби

День памяти и скорби в России - государственный праздник, но официальным выходным не является.

Праздник учредили в 1992-м и назвали День памяти защитников Отечества. В День памяти и скорби его переименовали приказом президента России в 1996-м, а в список памятных дат внесли в октябре 2007-го.

В День памяти и скорби, на территории России приспускаются государственные флаги, возлагают траурные венки к Могиле Неизвестного солдата.

Жители России начало кровопролитной войны вспоминают минутой молчания и звоном колоколов. В этот день отменяются развлекательные передачи и мероприятия в учреждениях культуры, на телевидении и радио.

В День памяти и скорби по всей стране проходят различные патриотические акции – первые памятные мероприятия во многих городах проходят в час, когда началась Великая Отечественная война - около четырех часов утра.

Мероприятия и акции

В День памяти и скорби в 2021-м во всех регионах России и за рубежом пройдут памятные мероприятия и акции, посвященные 80-й годовщине события.

В России, ближнем и дальнем зарубежье в День памяти и скорби проводится Международная мемориальная акция "Свеча памяти". В 2021-м проходит 13-я акция, которая, по традиции, стартует в Москве в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе, где пройдет поминальное богослужение и будут зажжены "Свечи Памяти" городов-героев, городов воинской славы России и всех бывших республик СССР.

Всероссийская минута молчания в День памяти и скорби будет объявлена 22 июня в 12:15.

День памяти и скорби особенно отмечают в городах-героях и городах воинской славы. Помимо акции "Свеча памяти" в различных населенных пунктах 22 июня проходят также похожие тематические акции и мероприятия.

В Москве проводится "Линия памяти" с зажжением 1418 свечей - именно столько дней продолжалась кровопролитная война. Патриотическая акция "Вахта памяти – Вечный огонь" вот уже 29 лет ежегодно проходит в Александровском саду столицы России.

Всероссийскую военно-патриотическую акцию "Горсть Памяти" Минобороны России запустило год назад в День памяти и скорби – мероприятие направлено на передачу земли с братских могил в историко-мемориальный комплекс Главного Храма Вооруженных Сил в Москве.

Материал подготовлен на основе открытых источников