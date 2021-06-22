Магнитные бури в июле 2021: неблагоприятные дни, что делать

Магнитные бури в июле 2021 года неблагоприятно повлияют на многих жителей Земли - почти половина второго летнего месяца пройдет в условиях повышенного влияния Солнца на нашу планету

Зная точные даты магнитных бурь в июле и что делать в этот период, можно заранее подготовиться к ним и облегчить свое состояние в неблагоприятные дни.

Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, когда в июле прогнозируют магнитные бури и что нужно делать в неблагоприятные дни.

Магнитные бури в июле

По предварительным прогнозам, в июле 2021 года ожидается несколько магнитных бурь.

По прогнозу специалистов, первые магнитные бури ожидаются в начале июля - с 4 по 7 число. Пик магнитной бури приходится на 5 июля. Геомагнитное возмущение ожидается незначительное, но продолжительное, поэтому оно повлияет на многих людей, а не только на метеочувствительных.

Следующая магнитная буря ожидается 9-15 июля - она будет более продолжительной и сильной. Пик магнитной бури придется на 14 июля – геомагнитное возмущение, по прогнозу, будет достаточно сильным, достигающим уровня G1.

Специалисты рекомендуют в этот период по возможности больше времени проводить в закрытых помещениях и меньше находиться на солнце. Также важно в дни магнитных бурь ограничить физические нагрузки и найти время для отдыха.

Еще одна магнитная буря ожидается в конце июля – 29 числа. Геомагнитное возмущение в этот день ожидается средней силы - почувствовать магнитную бурю смогут только лица, зависимые от погоды.

Все остальные дни в июле будут стабильными и без активных всплесков на Солнце.

Неблагоприятные дни – что делать?

На магнитные бури, по статистике, реагируют до 70% жителей Земли, но серьезную проблему активные всплески на Солнце представляют для тех, кто реагирует на любые изменения погоды.

У большинства людей, в неблагоприятные дни, бывают перепады настроения, незначительные недомогания и проблемы со сном. А метеозависимым людям, а также лицам с хроническими заболеваниями и психическими проблемами нужно позаботиться о своем здоровье.

Испытывать судьбу в неблагоприятные дни не стоит и здоровым людям – специалисты советуют во время магнитных бурь не перегружать себя тяжелой пищей, алкоголем, кофеином и сигаретами.

В целом, неблагоприятный день медики советуют всем начать с контрастного душа, а накануне - принять теплую ванну и хорошо выспаться.

Головная боль – это проблема, которая чаще всего беспокоит людей в период магнитных бурь. Чтобы предупредить эту проблему, специалисты советуют в неблагоприятные дни сделать гимнастику, заняться йогой, устроить утреннюю пробежку или просто прогуляться. Легкая физическая активность улучшит циркуляцию крови в организме и спасет от плохого самочувствия.

Материал подготовлен на основе открытых источников