Какой сегодня церковный праздник: 23 июня 2021

По православному церковному календарю 23 июня 2020 отмечают день памяти cвятых Антонины, Александра, Тимофея и Феофана

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминается в церковном календаре.

Александр и Антонина

По церковному календарю 23 июня поминают мучеников Александра и Антонину, пострадавших в 313 году.

Антонину, родом из города Кродамна, во Фракии схватили, когда начались гонения христиан, и привели к правителю Фисту. Правитель, обещая ее сделать жрицей богини Артемиды, уговаривал отречься и поклониться языческим богам.

Когда дева мужественно отказалась от предложения, ее осудили и бросили в темницу. Александр – один из воинов правителя, решив спасти христианку, предложил ей бежать в его одежде.

Девушка понимая, что воину грозит смерть за неповиновение, отказывалась принять свободу такой ценой, но Александр уговорил ее.

Обнаружив в камере воина, тюремщики привели его к Фисту и пытками тщетно старались выяснить, где находится христианка.

В это время Антонина сама пришла на суд – мучеников предали жестоким пыткам, во время которых они скончались.

Тимофей Прусский

По церковному календарю 23 июня поминают священномученика Тимофея, епископа города Пруссы (Вифиния), получившего дар чудотворения от Господа за чистоту и святость жизни.

Священномученик обратил к вере Христовой многих язычников в Пруссе. По приказу Юлиана Отступника (361-363), святителя заключили в темницу, где он продолжил проповедовать Евангелие, не смотря на запрет императора.

Разгневанный Юлиан приказал обезглавить епископа Прусского.

Феофан Антиохийский

По церковному календарю 23 июня поминают преподобного Феофана Антиохийского.

Родился будущий cвятой в языческой семье. Он рано женился, но когда супруга умерла через три года, Феофан уверовав принял крещение и оставив все, стал жить в маленькой келье за городом.

Всех приходивших к нему преподобный учил хранить Божьи заповеди, с особенным рвением внушал проводить жизнь чистую и целомудренную.

Узнав о блуднице, многих увлекшей в сети распутства, преподобный захотел ее спасти. Он долго молился, прося помощи у Господа, затем, нарядившись и взяв у отца много золота, отправился к Пансемине.

Отдав золото блуднице, он убедил ее оставить распутную жизнь и выйти за него замуж, при условии, что примет крещение. Пансемина согласилась, а Феофан, готовя ее к принятию Таинства, наставлял девушку в христианской вере.

Приняв крещение, Пансемина совершенно переродилась. Раздав все свое имущество, нажитое распутством, на богоугодные дела, она поселилась в хижине рядом с кельей и стала вести жизнь подвижницы. Она скончалась через 22 месяца, в один день со своим наставником, примерно в 369 году.

Именины

По церковному календарю 23 июня именины отмечают Антонина, Алексей, Александр, Василий, Иван, Никон, Николай, Павел, Тимофей и Феофан.

Материал подготовлен на основе открытых источников