23:34 25 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7591
  • 100 RUB4.3535
  • USD3.1470
Поиск
LIVE:
Медицинский работник держит в руках российскую вакцину Спутник V

Будет ли обязательная вакцинация от коронавируса в России? Законы 2021

© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov
Справки
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1937)
5 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/10/250897744.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210625/252130582/Budet-li-obyazatelnaya-vaktsinatsiya-ot-koronavirusa-v-Rossii-Zakony-2021.html

Ряд регионов России, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом, вводит обязательную вакцинацию

За последние сутки в России выявили 20 393 новых случая COVID-19 - впервые с января этого года планка в 20 тысяч была превышена 24 июня.

В России масштабная вакцинация от коронавируса проходит с 18 января – по последним данным, в стране полностью привито около 16,3 миллиона человек, что составляет 11,3% от общей численности населения РФ.

Прививку всем желающим делают бесплатно – в России, в настоящее время, зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Sputnik Грузия поинтересовался, будет ли обязательная вакцинация от коронавируса в России и какие законы могут принудить россиян сделать прививку.

Будет ли обязательная вакцинация в России?

Первым регионом России, где ввели обязательную вакцинацию, стала Москва - постановлением главного санитарного врача российской столицы Елены Андреевой, 60% работающих москвичей обязаны полностью привиться до 15 августа.

Диджейский микшер
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
В столице России продлили запрет на работу ресторанов, клубов и баров ночью

В Москве фиксируется самое большое число инфицированных коронавирусом – за последние сутки 7916 новых случаев COVID-19.

Обязательную вакцинацию должны пройти в установленные для каждого региона сроки также жители Московской, Ленинградской, Кемеровской, Сахалинской, Тверской и Тульской области.

Обязательной вакцинации подлежат работники сферы торговли, жилищно-коммунального хозяйства, общественного питания, энергетики, здравоохранения, образования, социальной защиты, транспорта, в том числе и такси.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с секретарем совбеза Армении Арменом Григоряном (13 августа 2019). Еревaн
© photo : Areg Kochinyan / official site of the Security Council of Armenia
Россия не будет использовать вакцину против коронавируса в политических целях - Патрушев

Кроме того, привиться должны работники салонов красоты и других подобных учреждений, организаций бытовых услуг, детских игровых комнат и развлекательных центров, театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и тому подобных организаций, а также работающие на развлекательных мероприятиях.

В списки лиц, подлежащих обязательной вакцинации входят сотрудники почты, многофункциональных центров, клиентских подразделений банков и других финансовых организаций, а также столичные и областные чиновники.

Обязательная вакцинация не распространяется на тех лиц, кому противопоказана прививка.

Каким законом предусмотрена обязательная вакцинация?

Законом обязательная вакцинация от коронавируса в России не предусмотрена. От прививки можно отказаться, даже если требование о ней указано в национальном плане вакцинации. Вместе с тем, отдельные категории граждан России все-таки могут обязать пройти вакцинацию в соответствии с Федеральным законом № 52-ФЗ - из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Власти России заявляют, что в целом вакцинация в стране остается добровольной, однако если работник вышеперечисленных сфер не хочет делать прививку от коронавируса, он может сменить поле деятельности.

Провести профилактические мероприятия и обеспечить вакцинацию сотрудников должен именно работодатель. В то же время работодатель обязан уволить работников, отказавшихся, при отсутствии медицинских противопоказаний, пройти вакцинацию от коронавируса.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1937)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Россия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Картонный вырез Бритни Спирс в натуральную величину, на котором фанаты и сторонники собираются у здания окружного суда в Лос-Анджелесе, Калифорния
"Я хочу вернуть себе свою жизнь" - Бритни Спирс о судебных тяжбах с отцом
Прямая трансляция - Алые паруса
Прямая трансляция - праздник выпускников "Алые паруса"
Грузинская экономика встает на ноги? Новая статистика
Экономика Грузии встает на ноги? Новая статистика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться