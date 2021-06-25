Будет ли обязательная вакцинация от коронавируса в России? Законы 2021

Ряд регионов России, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом, вводит обязательную вакцинацию

За последние сутки в России выявили 20 393 новых случая COVID-19 - впервые с января этого года планка в 20 тысяч была превышена 24 июня.

В России масштабная вакцинация от коронавируса проходит с 18 января – по последним данным, в стране полностью привито около 16,3 миллиона человек, что составляет 11,3% от общей численности населения РФ.

Прививку всем желающим делают бесплатно – в России, в настоящее время, зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Sputnik Грузия поинтересовался, будет ли обязательная вакцинация от коронавируса в России и какие законы могут принудить россиян сделать прививку.

Будет ли обязательная вакцинация в России?

Первым регионом России, где ввели обязательную вакцинацию, стала Москва - постановлением главного санитарного врача российской столицы Елены Андреевой, 60% работающих москвичей обязаны полностью привиться до 15 августа.

В Москве фиксируется самое большое число инфицированных коронавирусом – за последние сутки 7916 новых случаев COVID-19.

Обязательную вакцинацию должны пройти в установленные для каждого региона сроки также жители Московской, Ленинградской, Кемеровской, Сахалинской, Тверской и Тульской области.

Обязательной вакцинации подлежат работники сферы торговли, жилищно-коммунального хозяйства, общественного питания, энергетики, здравоохранения, образования, социальной защиты, транспорта, в том числе и такси.

Кроме того, привиться должны работники салонов красоты и других подобных учреждений, организаций бытовых услуг, детских игровых комнат и развлекательных центров, театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и тому подобных организаций, а также работающие на развлекательных мероприятиях.

В списки лиц, подлежащих обязательной вакцинации входят сотрудники почты, многофункциональных центров, клиентских подразделений банков и других финансовых организаций, а также столичные и областные чиновники.

Обязательная вакцинация не распространяется на тех лиц, кому противопоказана прививка.

Каким законом предусмотрена обязательная вакцинация?

Законом обязательная вакцинация от коронавируса в России не предусмотрена. От прививки можно отказаться, даже если требование о ней указано в национальном плане вакцинации. Вместе с тем, отдельные категории граждан России все-таки могут обязать пройти вакцинацию в соответствии с Федеральным законом № 52-ФЗ - из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Власти России заявляют, что в целом вакцинация в стране остается добровольной, однако если работник вышеперечисленных сфер не хочет делать прививку от коронавируса, он может сменить поле деятельности.

Провести профилактические мероприятия и обеспечить вакцинацию сотрудников должен именно работодатель. В то же время работодатель обязан уволить работников, отказавшихся, при отсутствии медицинских противопоказаний, пройти вакцинацию от коронавируса.

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