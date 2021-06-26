Какой сегодня церковный праздник: 26 июня 2021

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминается в церковном календаре.
Акилина
По церковному календарю 26 июня поминают мученицу Акилину, пострадавшую при императоре Диоклитиане (284-305).
Родилась будущая святая в христианской семье в городе Библа (территория современного Ливана). В 12 лет девочка рассказала подругам о Христе, о чем тут же донесли правителю Волусиану. Уговорами и лаской ее пытались убедить отречься, но девочка твердо исповедала перед судом свою веру.
Акилину подвергли жестоким пыткам, а ночью ангел прикоснулся к телу девочки и исцелил ее. По велению ангела она обличила правителя, и он приговорил ее к смерти. Она умерла по дороге на эшафот. Произошло это в 293 году.
Антонина
По церковному календарю 26 июня поминают мученицу Антонину, пострадавшую во время правления Максимиана (284-305) в Никее.
Ее долго пытали, но заставить святую отречься от Христа и принести жертвы идолам не смогли. Антонина по Божьей воле осталась невредимой, даже когда ее положили на раскаленный железный одр.
Мученицу после продолжительных пыток завязали в мешок и утопили в озере.
Анна и Иоанн
По церковному календарю 26 июня поминают преподобную Анну и ее сына Иоанна, живших в Византии.
Анна родилась в семье диакона Влахернской церкви в Константинополе. После смерти мужа, переодевшись в мужскую одежду, она подвизалась под именем Евфимиана вместе со своим сыном Иоанном в одном из Вифинских монастырей близ Олимпа.
Преподобная скончалась в Константинополе в 826-м.
Епископ Левкуссийский
По церковному календарю 26 июня поминают святителя Трифиллия, епископа Левкуссийского, жившего в IV веке.
Родился будущий святой в Константинополе и получил прекрасное образование в Сирии. Ораторский дар и ученость Трифиллия современники отмечали особо.
Трифиллий был учеником святителя Спиридона Тримифунтского. Они вдвоем исцелили императора Констанция II. Епископом Левкуссии (современная Никосия) жители Кипра его избрали за мудрость и праведную жизнь.
Святитель Трифиллий обладал многими добродетелями. На деньги, доставшиеся ему после смерти матери, епископ в Левкуссии построил монастырь. Скончался он в глубокой старости примерно в 370 году.
Именины
По церковному календарю 26 июня именины отмечают Александра, Акулина, Антонина, Анна, Пелагея, Александр, Андрей, Андроник, Дмитрий, Даниил, Иван, Савва и Яков.
Материал подготовлен на основе открытых источников