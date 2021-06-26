Какой сегодня церковный праздник: 26 июня 2021

По православному церковному календарю 26 июня 2021 отмечают день памяти святых Акилины, Антонины, Анны, Иоанна и Трифиллия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминается в церковном календаре.

Акилина

По церковному календарю 26 июня поминают мученицу Акилину, пострадавшую при императоре Диоклитиане (284-305).

Родилась будущая святая в христианской семье в городе Библа (территория современного Ливана). В 12 лет девочка рассказала подругам о Христе, о чем тут же донесли правителю Волусиану. Уговорами и лаской ее пытались убедить отречься, но девочка твердо исповедала перед судом свою веру.

Акилину подвергли жестоким пыткам, а ночью ангел прикоснулся к телу девочки и исцелил ее. По велению ангела она обличила правителя, и он приговорил ее к смерти. Она умерла по дороге на эшафот. Произошло это в 293 году.

Антонина

По церковному календарю 26 июня поминают мученицу Антонину, пострадавшую во время правления Максимиана (284-305) в Никее.

Ее долго пытали, но заставить святую отречься от Христа и принести жертвы идолам не смогли. Антонина по Божьей воле осталась невредимой, даже когда ее положили на раскаленный железный одр.

Мученицу после продолжительных пыток завязали в мешок и утопили в озере.

Анна и Иоанн

По церковному календарю 26 июня поминают преподобную Анну и ее сына Иоанна, живших в Византии.

Анна родилась в семье диакона Влахернской церкви в Константинополе. После смерти мужа, переодевшись в мужскую одежду, она подвизалась под именем Евфимиана вместе со своим сыном Иоанном в одном из Вифинских монастырей близ Олимпа.

Преподобная скончалась в Константинополе в 826-м.

© Sputnik / STRINGER Религия и православие. Верующие в церкви зажигают свечи

Епископ Левкуссийский

По церковному календарю 26 июня поминают святителя Трифиллия, епископа Левкуссийского, жившего в IV веке.

Родился будущий святой в Константинополе и получил прекрасное образование в Сирии. Ораторский дар и ученость Трифиллия современники отмечали особо.

Трифиллий был учеником святителя Спиридона Тримифунтского. Они вдвоем исцелили императора Констанция II. Епископом Левкуссии (современная Никосия) жители Кипра его избрали за мудрость и праведную жизнь.

Святитель Трифиллий обладал многими добродетелями. На деньги, доставшиеся ему после смерти матери, епископ в Левкуссии построил монастырь. Скончался он в глубокой старости примерно в 370 году.

Именины

По церковному календарю 26 июня именины отмечают Александра, Акулина, Антонина, Анна, Пелагея, Александр, Андрей, Андроник, Дмитрий, Даниил, Иван, Савва и Яков.

Материал подготовлен на основе открытых источников