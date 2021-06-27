Какой сегодня церковный праздник: 27 июня 2021

По православному церковному календарю 27 июня 2021 отмечают день памяти Святых Елисея и Мефодия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминается в церковном календаре.

Пророк Елисей

По церковному календарю 27 июня поминают Святого Елисея, одного из ветхозаветных пророков, жившего в IX веке до Рождества Христова и призывавшего людей проповедью и чудесами к покаянию, чтобы приготовить их к грядущему приходу Спасителя.

Родился будущий Святой в селе Авелмаум близ Иордана, призванный к пророческому служению, по повелению Господа, Святым Илией - пророком Божьим.

Став учеником Илии, он более 65 лет пророчествовал, при шести израильских царях. Елисей творил многочисленные чудеса силой молитвы - они описаны в Ветхом Завете, в 4-й Книге Царств. Дожил пророк до глубокой старости. Он умер в Самарии.

Патриарх Константинопольский

По церковному календарю 27 июня поминают святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, жившего в IX веке.

Родился будущий святитель в богатой семье на Сицилии. Постриг он принял в молодости в обители на острове Хиос. Мефодий в период царствования Льва Армянина (813-820) занимал при Патриархе Никифоре высокую должность.

Когда император назвал почитание икон идолопоклонством, Патриарх Никифор пытался противостоять ему. За это Лев Армянин Патриарха сверг с престола. Мефодия, который в это время был с поручениями в Риме, а вернувшись, выступил против иконоборчества, заключили в тюрьму.

Освободил его из заключения император Феофил (829-842), тоже иконоборец, но ценивший образование и опыт Святого в церковных и гражданских делах.

Но Мефодий, получив свободу, возобновил борьбу, и его как идолопоклонника, жестоко избив, сослали на отдаленный остров, где он оставался в заключении семь лет. Императрица Феодора, придя к власти, освободила всех гонимых за почитание икон.

Мефодий, избранный Патриархом Константинопольским, созвал Собор, восстановивший иконопочитание, и постановил праздновать Торжество Православия ежегодно в первое воскресенье Великого поста.

Последние годы жизни Патриарха прошли мирно. Он много трудился, мудро управлял своей паствой и Церковью, восстанавливал храмы, разрушенные еретиками, собирал святыни, уничтоженные иконоборцами и так далее. Скончался святитель в 846 году.

Именины

По церковному календарю 27 июня именины отмечают Александр, Георгий, Варлам, Елисей, Иосиф, Мстислав, Мефодий, Николай и Павел.

Материал подготовлен на основе открытых источников