Петров пост 2021: что можно и нельзя есть по дням, календарь питания

Петров или Петровский пост — первый из двух летних многодневных постов – в 2021-м начинается 28 июня

Петров пост называют еще и Апостольским, ибо он готовит верующих ко дню Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, который православные, по церковному календарю, ежегодно отмечают 12 июля.

Спаситель по-разному призвал апостолов Петра и Павла на служение, однако оба жизнь свою окончили мученически.

Постоянной даты начала Петрова поста в церковном календаре нет – он всегда начинается в понедельник через неделю после праздника Святой Троицы, который привязан к дню празднования Пасхи. Следовательно, Петров пост каждый год начинается в разные даты и длится от 8 до 42 дней.

Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, что можно и нельзя есть по дням в Петров пост, а также календарь питания на этот период.

Первый летний пост

Петров пост основали апостолы и называли постом Пятидесятницы. Переименовали пост в Петров после возведения храмов Святым Петру и Павлу в Константинополе и Риме.

Петров, как и любой другой многодневный пост в году, призывает к победе над страстями и грехами, то есть к самосовершенствованию.

Священнослужители считают, что без поста духовная жизнь невозможна. Соблюдая пост, человек учится подчинять духу свои телесные потребности, то есть воспитывает волю, которая важна для нравственности.

Церковь в дни поста призывает верующих оценить духовный подвиг апостолов и задуматься о смирении и мученичестве. Мученичество – одно из ключевых явлений в православии, а высший духовный подвиг – пойти на муки и принять их смиренно.

Петров пост помогает наверстать упущенное тем, кто не смог соблюдать Великий пост по болезни или по другой причине.

Что можно и нельзя есть по дням

В 2021-м Петров пост начнется 28 июня и завершится 11 июля – соответственно, он длится 14 дней.

Первый летний пост менее строгий, чем Великий – по церковному уставу в Петров пост нельзя кушать мясные и молочные продукты, однако в некоторые дни недели разрешается есть рыбу.

Соблюдающим пост можно включить в свой рацион овощи, грибы, зелень, хлеб, сухари, каши, фрукты, ягоды, сухофрукты, семечки, орехи, мед и так далее. В соответствии с календарем питания, в определенные дни можно есть пищу, приготовленную на растительном масле, и рыбу.

Есть в Петров пост можно сырые, вареные, тушеные, запеченные и соленые блюда. Внести в меню можно салаты из различных овощей и фруктов, а также консервированные овощи и фрукты.

В пост также можно есть запеканки, пироги, вареники и другую постную выпечку. А пить можно кисели, соки, морсы и чай.

Делится пост по строгости на следующие ступени: сухоядение, горячая пища без масла, горячая пища с растительным маслом и рыба.

Календарь питания

При помощи календаря питания можно заранее спланировать меню по дням и сделать свой рацион полезным и питательным.

В Петров пост в понедельник монастырским уставом разрешена горячая еда без растительного масла. В эти дни можно есть различные супы и каши, а также варенья, соленья, зелень и так далее.

Самые строгие дни Петрова поста – среда и пятница, в эти дни положено сухоядение. Можно есть фрукты, овощи, сухофрукты, орехи, то есть сырую термически необработанную еду. В эти дни нельзя даже пить чай или компот, но можно приготовить овощные и фруктовые салаты.

По вторникам и четвергам, в течение Петрова поста, можно есть овощи, грибы, рыбу, крупы с растительным маслом. То есть можно готовить различные постные блюда.

В субботние и воскресные дни в меню можно добавить вино, но нельзя напиваться.

День памяти Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, который празднуют 12 июля, не входит в пост. Однако если он выпадает на среду или пятницу, то является постным, но невысокой степени строгости – разрешена пища с маслом, рыба и вино.

Что еще нельзя

В Петров пост нельзя устраивать увеселительные мероприятия, веселые застолья и напиваться. Пост без покаяния и молитв просто диета, поэтому в этот период нужно посещать храмы, молиться, каяться, а также делать добрые дела.

В период поста нельзя венчается и праздновать свадьбу – все торжества следует отложить до его окончания.

Также в пост нельзя курить, ругаться, завидовать и скандалить.

Материал подготовлен на основе открытых источников