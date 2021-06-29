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Верующие в церкви. Предпасхальные дни. Вербное воскресенье

Какой сегодня церковный праздник: 29 июня 2021

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Календарь религиозных праздников (733)
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По православному церковному календарю 29 июня 2021 отмечают день памяти cвятых Тихона, Тигрия, Евтропия и Тихона

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминается в церковном календаре.

Епископ Амафунтский

По церковному календарю 29 июня поминают святителя Тихона, епископа Амафунтского, жившего в IV-V веках.

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Родился будущий святитель в христианской семье в Амафунте, это город на острове Кипр. Священное писание было любимым чтением в доме.

Отец, владевший хлебопекарней, послал Тихона продавать хлеб, который, по преданию, отдавал его беднякам даром. Разгневанного отца юноша успокоил фразой из Святой книги, в которой сказано, что дающий Богу примет сторицей.

Заглянув вместе в амбар, они увидели, что закрома, до этого пустые, заполнены пшеницей. Отец после этого не препятствовал сыну раздавать хлеб нищим. Тихон, со временем став священником, затем был избран епископом по общему желанию жителей города.

Двери дома милостивого владыки были открыты для всех. Выслушав с любовью каждого, он исполнял их просьбы. Скончался святитель в 425 году.

Тигрий и Евтропий

По церковному календарю 29 июня поминают священномученика Тигрия и мученика Евтропия.

Пресвитер Тигрий и чтец Евтропий состояли в клире святителя Иоанна Златоуста. Когда святителя изгнали в 404-м из Константинополя, их как приверженцев святого Иоанна схватили по обвинению в поджоге храмов и зданий, принадлежавших противникам Златоуста.

Пресвитера и чтеца сослали в Месопотамию, где подвергли жестоким пыткам, во время которых святые скончались.

Калужский чудотворец

По церковному календарю 29 июня поминают преподобного Тихона Медынского, Калужского чудотворца, жившего в XV веке.

Родом из Киева, в юности он принял постриг в одном из московских монастырей. Вскоре в поисках уединения он удалился в глухую местность недалеко от Малоярославца. Поселился подвижник в дремучем лесу в дупле исполинского дуба, простоявшего еще почти IV века после кончины преподобного.

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© Sputnik / STRINGER
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Как-то князь Василий Ярославович, внук Владимира Храброго, во время охоты повстречав преподобного, грубо приказал ему убираться из его владений и замахнулся плетью на святого.

Рука князя немедля онемела. Получив урок таким наказанием, он раскаялся и смиренно просил у Святого прощения. Исцеление он получил по молитве преподобного.

По просьбе князя святой остался в его владениях и устроил монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы. До глубокой старости он управлял обителью. Он скончался в 1492 году приняв великую схиму.

Именины

По церковному календарю 29 июня именины отмечают Ефрем, Константин, Моисей, Михаил, Никифор, Тихон, Петр и Феофан.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (733)
Теги:
религия

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