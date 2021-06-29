Лунный календарь на июль 2021: благоприятные дни для стрижек

Издревле лунный календарь применяется для определения дней, в которые лучше всего стричь, окрашивать или завивать волосы

Летом негативное воздействие окружающей среды на волосы возрастает в несколько раз, поэтому использование витаминов и масок для их укрепления и роста, которые нельзя заменить стрижкой, в июле очень важны.

Увеличить благоприятный эффект от правильного ухода за волосами, а также усилить положительный результат от процедур, помогут простые рекомендации лунного календаря стрижек.

Sputnik Грузия представляет лунный календарь стрижек, который поможет определить благоприятные дни для посещения салона красоты и проведения различных манипуляций с волосами.

Благоприятные дни

Идеальное время для стрижки по лунному календарю – 13, 14 и 15 июля. Волосы, подстриженные в эти дни, надолго останутся красивыми и будут держать форму.

По лунному календарю стрижек очень благоприятны эти дни как для различных процедур с шевелюрой, так и других косметических действий. Идеально это время подходит и для химической завивки, педикюра, маникюра и наращивания ногтей.

CC0 / Pixabay Мужская стрижка

Цвет при окраске получится насыщенным и долго не смоется. Лунный календарь стрижек советует в эти дни делать укрепляющие или питающие маски, чтобы завитки были сильными и здоровыми.

В этот период благоприятны по лунному календарю стрижек также все очистительные процедуры – ванны, сеансы фито- и ароматерапии. Лунный календарь стрижек советует в это время очистить кишечник и тем самым улучшить цвет лица. Кстати, пополнит запас натуральной косметики и гигиенических средств лунный календарь рекомендует именно в эти дни.

По лунному календарю один из самых благоприятных периодов для стрижки – 16-17 июля. Все манипуляции с шевелюрой в эти дни способствуют ее оздоровлению, улучшению структуры и росту. Это время благоприятно для посещения косметолога и разработки персональной программы по уходу за кожей.

CC0 / Pixabay Женщине стригут волосы

Для стрижки по лунному календарю очень благоприятны 11 и 12 июля. Волосы, подстриженные в эти дни, становятся более сильными и пышными, и быстрее отрастают. Хорошо удается в этот период и химическая завивка – завитки получаются особенно курчавыми.

Благоприятны эти дни и для окраски – цвет получится насыщенный и не смоется долго. Удачной будет и укладка, сделанная в эти дни. Лунный календарь рекомендует в эти дни побаловать свою шевелюру различными масками, так как этот период идеален для питания волос.

Улучшить состояние внешности в целом можно минеральными и радоновыми ваннами. Макияж и косметика, выбранные в эти дни, будут эффектными.

Нейтральные дни

Для стрижки по лунному календарю нейтральное время с 15:30 3 июля по 5 июля, а также 18-24 и 25 июля включительно.

CC0 / Pixabay Женщине стригут волосы

С 15:30 3 июля по 5 июля лунный календарь стрижек советует укладывать и окрашивать волосы, а также делать химическую завивку, так как все эти манипуляции с шевелюрой получатся хорошо.

Лунный календарь стрижек советует это время использовать для оздоровления кожи головы с помощью масок, питательных лосьонов и массажа, а также укрепления седых волос.

Благоприятны процедуры, связанные с глубоким воздействием на предварительно очищенную кожу лица – эффективны в этот период вакуумный массаж и пассивная гимнастика.

А вот 18-19 июля лунный календарь стрижек не рекомендует делать химическую завивку, применять мази и кремы на гормональной основе, с экстрактом плаценты, так как вода в эти дни приобретает очень сильные растворяющие свойства и способствует проникновению всех химических компонентов шампуней и кремов глубоко в кожу.

Поэтому мыть волосы в эти дни лунный календарь стрижек советует только натуральными препаратами и делать укладку, которая легко получается.

Лунный календарь стрижек 20-21 июля рекомендует тем, у кого хрупкие и ломкие ногти, сделать теплые масляные ванночки с добавлением нескольких капель йода. А вот прижигания, татуировки и прокалывание ушей в это время лучше не делать.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Вывеска салона красоты на Петербургской улице в старом городе

Период с 22 июля до 24 июля лунный календарь рекомендует укреплять корни волос – питать кожу различными масками, кремами и отварами из трав. Все питательные процедуры в эти дни очень полезны.

Лечение воспалений и трещин на коже ног будет успешным 24-25 июля. В это время лунный календарь стрижек рекомендует сделать перманентный макияж, педикюр, маникюр, удаление новообразований, провести стоматологические операции.

Кожу в это время лунный календарь советует усиленно питать различными масками, кремами и отварами из трав. Очень полезны также бальзамы для лица и антистрессовые маски, а также успокаивающие травяные сборы.

Неблагоприятные дни

По лунному календарю для стрижки очень неблагоприятны дни с 1 июля до 15:30 3 июля, а также 28-30 июля. Лунный календарь в этот период не советует расчесывать волосы и даже бриться, так как в это время они очень уязвимы, а повреждения долго придется восстанавливать.

Лунный календарь стрижек этот период советует использовать для глубокого очищения кожи, пилинга, разглаживания, удаления папилом, угрей, прыщей, пигментных пятен, бородавок, веснушек и так далее. Для кожи будут полезны массаж и закаливающие процедуры, а также внешние и внутренние чистки.

© AP Photo / Steven Senne Той пудель во время стрижки, США

Неблагоприятные дни для стрижки по лунному календарю – 6-10 июля, а также 26-27 июля.

Волосы, постриженные 6-8 июля могут стать тонкими, ломкими и начать выпадать. Лунный календарь не рекомендует в этот период окрашивать, а также делать педикюр, маникюр, наращивать ногти, оформлять брови и завивать кончики ресниц.

В то же время эти дни благоприятны для посещения бани, массажа, ароматерапии, ингаляций и ванночек для рук. Лунный календарь стрижек в это время советует использовать легкие, быстро впитывающиеся питательные и увлажняющие кремы с биоактивными добавками из проростков злаков и экстрактами трав.

Волосы, подстриженные 9-10 июля, станут непослушными и даже самому замечательному мастеру будут плохо поддаваться. По лунному календарю в эти дни следует воздерживаться от химической завивки и даже от мытья волос, так как это приведет к образованию перхоти.

В это время нужно позаботиться о коже, так как опасность аллергии и грибковых заболеваний возрастает, поэтому лунный календарь стрижек советует побаловать кожу. Нужно сделать общий тонизирующий массаж, ванны с валерианой, ромашкой и питательные маски.

Специалисты советуют регулярно делать массаж кожи головы и шейного отдела позвоночника – они предотвращают выпадение волос и способствуют их росту.

Материал подготовлен на основе открытых источников