Какой сегодня церковный праздник: 1 июля 2021

По православному церковному календарю 1 июля 2021 отмечают день памяти Святых Леонтия, Ипатия, Феодула, Михаила и Леонтия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминается в церковном календаре.

Святые мученики

По церковному календарю 1 июля поминают мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула – римских воинов, пострадавших за веру в I веке.

Во время правления Веспасиана (69-79) христианин Леонтий, грек по происхождению, был военачальником в императорских войсках в городе Триполи (Финикия). Он отличался храбростью и благоразумием, поэтому к нему и воины, и граждане Триполи относились с глубоким уважением.

Римскому сенатору Адриану, преследовавшему христиан, донесли, что военачальник христианин Леонтий многих воинов обратил в свою веру. Сенатор, разгневавшись, послал в Триполи отряд для задержания непокорного военачальника.

В дороге один из воинов отряда Ипатий тяжело заболел. Когда он потерял надежду выздороветь, во сне увидел ангела, который велел трижды произнести: "Бог Леонтия, помоги мне!"

Ипатий, проснувшись, рассказал своему другу Феодулу об удивительном сне, и они вдвоем призвали Бога на помощь. Ипатий исцелился, и они с Феодулом, оставив отряд, отправились в Триполи, чтобы предупредить Леонтия об опасности.

У входа в город некий человек пригласил их к себе отдохнуть и подкрепиться. Они были потрясены узнав, что гостеприимный хозяин и есть тот Леонтий, которого они ищут. Воины попросили их тут же крестить.

По приказу сенатора Леонтия, Феодула и Ипатия жестоко пытали, тщетно вынуждая отречься от веры. Пораженные удивительным мужеством мучеников, многие жители Триполи стали христианами.

Михаил Улумбийский

По церковному календарю 1 июля поминают преподобного Михаила Улумбийского, жившего в VI веке – одного из основателей грузинского монашества.

По происхождению сириец, будущий cвятой вместе со своим учителем преподобным Иоанном Зедазнийским, в числе других 12 избранных учеников, отправился проповедовать Евангелие в Грузию.

Преподобного Михаила послали для проповеди в горы верхней Карталинии и Осетии. Большой монастырь он основал недалеко от села Улумби.

В соборном храме этого монастыря, обращенного в XIX веке в приходскую церковь, покоятся cвятые мощи преподобного.

Канонарх Печерский

По церковному календарю 1 июля поминают преподобного Леонтия, канонарха Печерского.

С юных лет будущий cвятой поступил в Киево-Печерский монастырь, где и принял постриг. Обладая прекрасным голосом, Леонтий исполнял послушание канонарха, когда обучился грамоте.

Преподобный скончался молодым. За самоотверженный подвиг спасения обладал даром чудотворений.

Именины

По церковному календарю 1 июля именины отмечают Александр, Виктор, Василий, Леонтий и Никанор.

Материал подготовлен на основе открытых источников