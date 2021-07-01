Какого числа Иван Купала 2021? Дата народного праздника

Иван Купала – народный праздник отмечают ежегодно 7 июля – в этот день православный мир празднует Рождество Иоанна Предтечи

Точно когда установили народный праздник, корни которого восходят к языческим временам, неизвестно – славяне праздновали Иван Купала в день летнего солнцестояния, который ежегодно выпадает на 20-22 июня.

В народе праздник очень любили. Люди с древних времен поклонялись в этот день Солнцу как божеству, они просили о благосклонности светило и благодарили природу за дарованное изобилие.

В народном календаре Иван Купала благодаря мистичности выделяли особо. Славяне верили, что ночь перед праздником наполнена необыкновенной силой, помогающая проводить различные обряды и гадания.

Дата народного праздника

Иван Купала произошел, как полагают, из языческих ритуалов очищения, которые в день летнего солнцестояния проводили в водоемах.

Народный праздник начинали отмечать с наступлением ночи. Люди проводили многочисленные ритуалы, связанные с огнем, водой, травами и, конечно же, гадали. Многие обряды и гадания сохранились по сей день.

По традиции в ночь на Ивана Купала обязательно нужно было искупаться в водоеме. В старину верили, что вода на народный праздник обладает магической силой, так как вся нечисть покидала воды озер, рек и прудов.

© photo: Sputnik / Selimkhanov Церковь Воскрешения Лазаря - самая древняя деревянная церковь в России

А в деревнях, где не было рядом водоема, люди, чтобы очиститься от зла и быть здоровыми, парились в бане.

Славяне в ночь на Ивана Купала бодрствовали, так как как верили, что русалки, водяные, лешие, кикиморы и прочая нечистая сила, вырвавшаяся наружу, могла причинить людям вред.

В ночь на Ивана Купала, по народным поверьям, большой магической и очищающей силой обладал и огонь, поэтому на берегах водоемов разводили большие костры, которые отпугивали нечисть.

Вокруг костров проводили различные обряды и ритуалы, водили хороводы и перепрыгивали через огонь.

По народным поверьям, в ночь на Ивана Купалу можно было найти мистический цветок папоротника, который человека наделял счастьем и богатством.

Чтобы искоренить языческие традиции, церковь после принятия христианства, приурочила народный праздник к дате празднования Рождества Иоанна Предтечи, который по-старому стилю отмечали 24 июня.

© photo: Sputnik / Yuriy Kaver Вид на церковь Архангела Михаила в Смоленске

После перехода на новый стиль, народный праздник Иван Купала ежегодно отмечают 7 июля.

Несмотря на то, что народный праздник потерял свое истинное астрономическое время и претерпел определенные изменения, люди и в наши дни продолжают отмечать Иван Купала весело и с размахом.

Материал подготовлен на основе открытых источников