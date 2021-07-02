Какой сегодня церковный праздник: 2 июля 2021

По православному церковному календарю 2 июля 2020 отмечают день памяти Святых Иуды, Зосима и Паисия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминается в церковном календаре.

Иуда

По церковному календарю 2 июля поминают cвятого Иуду – апостола из числа 12 учеников Христа.

Будущий cвятой происходил из рода царя Давида и Соломона. Он был сыном праведного Иосифа Обручника от первого брака, поэтому cвятого называют еще братом Господним.

Иуда после Вознесения Христа проповедовал в Иудее, Галилее, Самарии, Идумее и в странах Аравийского полуострова.

Проповедовал Иуда и в Персии, оттуда написал свое соборное послание на греческом языке, которое содержит догматическое учение о Святой Троице, о воплощении Господа Иисуса Христа, о будущем Страшном Суде. В частности, апостол учит, что только веры во Христа недостаточно, необходимы еще и добрые дела, свойственные христианскому учению.

Путь проповедника завершился в Армении. В 80 году он был распят в городе Арате и пронзен стрелами.

Зосима

По церковному календарю 2 июля поминают мученика Зосиму, пострадавшего за веру во время царствования Траяна (89-117).

Жил будущий мученик в городе Аполлони (Фракия). Зосима был военным и очень хотел стать христианином. Когда начались гонения последователей Христа, оставив службу, он принял крещение и предался молитве всей душой.

По доносу Зосима был доставлен на суд правителя Антиохии – Домициана. За отказ принести жертву языческим богам его жестоко пытали, но Господь даровал силы cвятому и он мужественно перенес все мучения.

После долгих и мучительных пыток его обезглавили.

Паисий

По церковному календарю 2 июля поминают преподобного Паисия Великого – египетского подвижника, жившего во второй половине IV - первой трети V века.

Будущего cвятого мать после смерти отца отдала в церковь. Достигнув совершеннолетия он отправился в Нитрийскую пустыню. Под духовным руководством знаменитого подвижника – преподобного Памве, Паисий принял постриг и прошел монашеские послушания.

Придерживаясь строгого поста, будущий cвятой пищу ел только два раза в неделю, а любимым чтением была книга пророка Иеремии. Пророк, как рассказывает житие, являясь часто Паисию, раскрывал ему содержание пророчеств.

Преподобный после смерти учителя ушел на запад и жил в пещере, им самим ископанной, пребывая в безмолвии и глубокой молитве. На этом месте был создан монастырь, после того, как к преподобному присоединились ученики.

Прозванный за свой духовный подвиг Великим, он мирно скончался, дожив до глубокой старости.

Именины

По церковному календарю 2 июля именины отмечают Мария, Варлаам, Иоанн и Паисий.

Материал подготовлен на основе открытых источников