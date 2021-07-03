Какой сегодня церковный праздник: 3 июля 2021

По православному церковному календарю 3 июля 2020 отмечают день памяти cвятых Мефодия, Инны, Пинны, Риммы, Аристоклия, Димитриана и Афанасия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Епископ Патарский

По церковному календарю 3 июля поминают священномученика Мефодия, епископа города Патара (в Малой Азии).

Святитель с кротким и смиренным нравом совмещал твердость в сохранении чистоты веры. Он противостоял разным ересям, особенно Оригена, который считал Христа не Богом, а простым человеком.

Священномученик, схваченный язычниками, мужественно исповедал веру во Христа. Ему отрубили голову в 312 году.

Святитель оставил богатое литературное наследие – толкования Священного Писания, сочинения в защиту христианства, изложение православных догматов против ереси Оригена, а также нравственные поучения.

Инна, Пинна и Римма

По церковному календарю 3 июля поминают cвятых Инну, Пинну и Римму – учеников апостола Андрея.

Они были славяне из Малой Скифии, которые многих язычников из варваров обратили в истинную веру и крестили своей проповедью о Христе.

Князь варваров, разгневавшись на проповедников, принуждал их принести жертву идолам. Когда они отказались отречься от веры, князь приказал привязать мучеников к сваям, вбитым в лед реки.

Святые скончались, измученные холодом и напором льда. Произошло это в I веке. Полагают, что река Дунай была местом их мучений.

Имена Инна, Пинна и Римма первоначально мужские в России, теперь считаются женскими.

Аристоклий, Димитриан и Афанасий

По церковному календарю 3 июля поминают мучеников Аристоклия, Димитриана и Афанасия, пострадавших за веру во время правления Максимиана Галерия (305-311).

Аристоклий, уроженец города Тамаса (Кипр), был пресвитером и служил в соборной церкви. Испугавшись мучений, он ушел из города во время гонений на христиан и скрывался в горной пещере.

Как-то во время молитвы, услышав повеление вернуться на остров и пострадать за Христа, он покорно отправился обратно. По пути мученик посетил храм Святого апостола Варнавы. Там он встретил чтеца Афанасия и диакона Димитриана, которые, узнав о видении, решили принять мученический венец вместе с ним.

Все трое начали проповедовать в городе Саламине, обличая служителей идолов. Язычники схватили проповедников и предали суду. Увидев непоколебимость веры христиан, правитель Саламина приказал отрубить им головы. Произошло это примерно в 306 году.

Именины

По церковному календарю 3 июля именины отмечают Андрей, Афанасий, Гурий, Глеб, Елисей, Инна, Иоанн, Лазарь, Лука, Мефодий, Римма, Наум и Фома.

Материал подготовлен на основе открытых источников