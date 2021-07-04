Какой сегодня церковный праздник: 4 июля 2021

По православному церковному календарю 4 июля 2021 отмечают день памяти Святых Иулиана, Терентия, Арчила и Луарсаба

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминается в церковном календаре.

Иулиан Тарсийский

По церковному календарю 4 июля поминают мученика Иулиана Тарсийского, пострадавшего во время правления Диоклетиана (284–305).

Родился будущий Святой в семье сенатора-язычника и христианки в провинции Киликия (Малая Азия). Мать после смерти мужа переселилась с Иулианом в город Таре и, покрестив сына, воспитала его в христианском благочестии.

Преследование христиан началось когда Иулиану исполнилось 18 лет. Юношу схватили и в течение года водили по всей провинции, подвергая жестоким пыткам. Мать, следовавшая повсюду за сыном, просила Господа укрепить его в подвиге.

Когда все ухищрения палачей заставить юношу отречься от веры оказались тщетными, его зашили в мешок, наполненный ядовитыми змеями и песком, и бросили в море. Это произошло в 305 году.

Епископ Иконийский

По церковному календарю 4 июля поминают священномученика Терентия, епископа Иконийского, ученика первоверховного апостола Павла.

Терентий – апостол из числа 70-и, был вторым епископом в Иконии. О нем апостол Павел упоминает в послании к Римлянам.

Святитель многих язычников обратил ко Христу. Он принял мученическую смерть за Спасителя в I веке - его пронзили заостренным деревом.

Арчил II

По церковному календарю 4 июля поминают царя Иверийского Арчила II, пострадавшего за веру - прямого потомка благоверного царя Мириана.

Грузия в царствование Арчила II, принадлежащего к династии Хосроидов, подверглась опустошительному нашествию халифа Мурвана-Кру (Глухого), которого грузинский народ прозвал так за его неумолимую жестокость.

Положение было безвыходным, грузины со слезами просили заступничества Пресвятой Богородицы и чудесным образом победили противника, значительно превосходившего силами, в сражении при реках Абаша и Цхенисцхали.

После победы Арчил II занялся восстановлением грузинского царства. Но вскоре Грузия подверглась новому нашествию арабов - неожиданному вторжению Джиджум-Асима.

Чтобы избавить страну от нового разгрома, царь явился в стан арабов, чтобы испросить мира и признать вассальную зависимость Грузии. Джиджум-Асим принял гостя милостиво, обещая свое покровительство, если он примет мусульманство.

Когда ни обещания, ни уговоры, ни пытки не смогли заставить царя отречься, ему отрубили голову. Произошло это в 744 году.

Луарсаб II

По церковному календарю 4 июля поминают грузинского царя Луарсаба II, правившего в Картли в начале XVII века. Грузия в это время была зависима от Персидского царства.

На престол Луарсаб взошел совсем юношей. Его отец царь Георгий X был отравлен по приказу шаха Аббаса. Персидский шах, надеясь, что сможет манипулировать молодым правителем, хотел превратить грузинскую землю в своеобразный буфер между воинственной Османской империей и ними.

Турки захватили юг Грузии в 1609 году и вторглись на восток. Луарсаб, чудом избежавший плена, собрал армию и с 14 тысячами воинов обратил в бегство 60 тысяч османов.

Эта победа встревожила персидского шаха. Испугавшись усиления Луарсаба, он попытался на него натравить других грузинских князей, но замысел провалился.

Когда шах с огромным войском вторгся в Грузию, Луарсаб заключил союз с царем Кахети Теймуразом, и они вместе выступили против Аббаса. Но в результате предательства Луарсаб попал в плен и семь лет провел в оковах, мужественно отказываясь сменить веру.

Его казнили в 1622 году. По преданию, над телом мученика засиял луч неземного света.

Именины

По церковному календарю 4 июля именины отмечают Анастасия, Василиса, Алексий, Антоний, Георгий, Иона, Иоанн, Иулий, Максим, Николай, Никита, Павел, Терентий и Феодор.

Материал подготовлен на основе открытых источников