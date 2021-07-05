Какой сегодня церковный праздник: 5 июля 2021

По православному церковному календарю 5 июля 2021 отмечают день памяти cвятых Евсевия, Албана, Зинона, Зины, Галактиона, Иулиании и Сатурнина

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминается в церковном календаре.

Епископ Самосатский

По церковному календарю 5 июля поминают священномученика Евсевия, епископа Самосатского, жившего в IV веке.

Будущий cвятой был епископом города Самосаты (Сирия), когда в Церкви распространялось учение Ария, не принимавшего Догмат о единосущности Бога Отца и Бога Сына.

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Когда православный архиепископ Мелетий возглавил Антиохийскую кафедру, ариане попытались сместить его. Акт о его избрании хранился у cвятого Евсевия, и ариане требовали, чтобы святитель отдал документ.

Император Констанций (353-361), покровитель ариан, разгневавшись заявил, что отсечет Евсевию правую руку, если он не отдаст акт. Но угрозами ничего не добился.

Еще более трудное время настало при Юлиане Отступнике (361-363), открыто преследовавшем христиан. Скрывая свой сан, святитель в одежде воина прошел через всю Сирию, Финикию и Палестину в пустующие церкви, он ставил священников и диаконов, посвящал в епископы, отвергавших арианскую ересь.

Гонения христиан, прекратившиеся после гибели Юлиана, возобновились через год с новой силой. Святого Евсевия заточили во Фракии.

Вернуться из изгнания он смог лишь после вступления на престол Грациана (375-383), который помиловал всех православных архиереев, пострадавших при арианах.

В Самосатах святитель продолжил деятельность по церковному благоустроению. Примерно в 380 году женщина-арианка пробила святителю голову, сбросив на него с крыши черепицу. Умирая, он простил ей вину и просил окружающих не причинять ей зла.

Албан Британский

По церковному календарю 5 июля поминают первомученика Албана Британского, первым пострадавшего в Римской Британии за Спасителя.

Албан был римским воином. Он обратился в христианство в III веке и за отказ принести жертву идолам был казнен примерно в 305-м.

Зинон и Зина

По церковному календарю 5 июля поминают мучеников Зинона и Зину, пострадавших за веру.

Жили будущие святые в городе Филадельфия (Аравия). Зинон, отпустив на волю рабов и раздав свое состояние бедным, вместе с Зиной, своим преданным слугой, пришел к правителю и обвинил его в идолопоклонстве.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Храм Светицховели в городе Мцхета

Правитель, ярый гонитель христиан, приказал их жестоко пытать. Терпеливо перенося все мучения, святые были казнены в 304 году. Им отрубили головы.

Галактион, Иулиания и Сатурнин

По церковному календарю 5 июля поминают мучеников Галактиона, Иулианию и Сатурнина, пострадавших за веру.

Годы жизни раннехристианских мучеников доподлинно неизвестны. Сведенья, сохранившиеся о них, очень скудны. Известно лишь, что Галактиона утопили в море, а Иулианию и ее сына Сатурнина сожгли.

Именины

По церковному календарю 5 июля именины отмечают Иулиания, Василий и Геннадий.

Материал подготовлен на основе открытых источников