Иван Купала 2021: гадания, народные приметы и поверья

Иван Купала – народный праздник, который ежегодно празднуют 7 июля – одна из главных дат в славянском календаре посвящена дню летнего солнцестояния

Православная церковь в этот день отмечает величайшее христианское торжество - Рождество Иоанна Предтечи.

С древним праздником связаны многочисленные народные приметы, традиции, поверья и гадания, часть из которых сохранилась по сей день.

Sputnik Грузия рассказывает, почему Иван Купала празднуют в день Рождества Иоанна Крестителя, а также о традициях, приметах, поверьях и гаданиях народного праздника.

Как празднуют Иван Купала?

Древние славяне праздновали Иван Купала, по старому стилю 20-22 июня, и связывали праздник Солнца с днем летнего солнцестояния. С принятием христианства торжество приурочили на Руси к церковному празднику - Рождеству Иоанна Предтечи, крестившего Спасителя в водах реки Иордан. Креститель родился семье иудейского священника Захарии и его жены Елисаветы 7 июля.

Праздник, возникший, как полагают, из языческих ритуалов очищения, проводимых на водоемах в день летнего солнцестояния, начинали отмечать в ночь на 7 июля. С наступлением темноты люди, по традиции, проводили многочисленные обряды и гадания, связанные с огнем, водой и растениями.

© photo: Sputnik / Valery Melinikov Праздник Иван Купала

На Ивана Купала в старину обязательно купались в водоемах - по народному поверью, начиная с этой ночи до Ильина дня (2 августа) вся нечисть покидала пруды, реки и озера, поэтому вода в этот период обладавшая магической силой, могла исцелить и очистить от всякого зла.

В деревнях, где рядом не было водоема, люди проводили ритуал очищения в бане, а заготовленными на Ивана Купалу банными вениками, пользовались в течение всего года.

Огонь, как и вода, по народным поверьям, обладал на Ивана Купалу магической и очищающей силой. Поэтому на берегах рек, озер и водоемов разводили большие костры, которые защищали людей от всякой нечисти. Молодежь водила вокруг костров хороводы и плясала, а также прыгала через огонь. По приметам, счастливым становился тот, кто перепрыгивал через костер, не задев пламя.

© photo: Sputnik / S. Zimiakh Репродукция иконы "Иоанн Предтеча"

По народным поверьям, огонь костра защищал от болезней и гибели и скотину, поэтому ее водили на Ивана Купалу между кострами. А матери сжигали одежду, снятую с больного ребенка.

В народе эту ночь считали особенной, ибо только в ночь на Ивана Купала, по народным поверьям, можно было найти мистический цветок папоротника, который принесет человеку богатство и счастье.

Народные приметы и гадания

Цветы и травы также обладали в ночь на Ивана Купалу магической и целебной силой, поэтому существовали приметы и гадания, связанные с их собиранием.

Траву, по приметам, собирали до рассвета, чтобы она сохранила целебные свойства. На Ивана Купалу обычно собирали душицу, багульник, мать-и-мачеху, крапиву и полынь.

© photo: Sputnik / Alexander Kondratyuk Девушка гадает во время святок в Челябинске

Собранные растения сначала раскладывали на росе, а затем, высушив, использовали по необходимости. Целебными отварами, обычно, проводили различные обряды, ритуалы и гадания, а также готовили для больных отвар.

Хорошая примета окуривать дом травами - она изгоняет злых духов, а также привлекает достаток и удачу в семью.

Некоторые растения, по приметам, наделяли способностью разговаривать с животными и птицами.

Но главным цветком, по поверьям, на Ивана Купалу был цветущий папоротник - по народным приметам, он считался самым магическим растением, так как помогал отыскать клад и исполнял сокровенные желания.

Волшебством, по приметам, обладала и расцветающая перелет-трава - люди верили, что она могла перенести за тридевять земель.

Крапиву оберегающую, по приметам, от разной нечисти, раскладывали на подоконниках и на пороге дома.

Цветок иван-да-марья раскладывали по всем углам дома - по приметам он защищал дом от воров.

Муравьиное масло, по приметам, обладало в ночь на Ивана Купалу целительными свойствами, поэтому славяне старались обязательно пополнить его запасы.

Звездное небо - примета, указывающая, что грибов будет много, а урожай огурцов предвещала обильная роса.

На Ивана Купалу, обычно проводили гадания на судьбу и суженного. Самым распространенным было гадание по венкам, которые плели из разных трав - лопуха, медвежьего ушка, ивана-да-марьи или богородской травы (чабрец, тимьян). В венки вставляли зажженные маленькие свечки или лучинки и, спустив на воду, следили внимательно за ними.

© photo: Sputnik / Валерий Мельников Праздник Иван Купала

По гаданию, венок, быстро отплывающий от берега, предвещал удачное замужество, а если тонул, значит девушка еще год просидит в девках.

Гадание на цветах было также популярным - девушка ночью, не глядя, собирала цветы и клала их под подушку, а утром считала, сколько разных видов набралось. По приметам, если число цветов достигало 12-ти, значит девушка скоро выйдет замуж.

Популярным и среди юношей было гадание на исполнение желания– для этого нужно было в ночь на Ивана Купалу перелезть через 12 разных оград.

Материал подготовлен на основе открытых источников