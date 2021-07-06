Какой сегодня церковный праздник: 6 июля 2021

По православному церковному календарю 6 июля 2021 чествуют Владимирскую икону Божьей Матери. Также сегодня отмечают день памяти cвятых Агриппины, Евстохия, Гаия, Провия, Лоллия и Урвана

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминается в церковном календаре.

Агриппина

По церковному календарю 6 июля поминают мученицу Агриппину, пострадавшую за веру во время правления Валериана (253-259).

Агриппина была римлянкой. Не пожелав выйти замуж, она посвятила свою жизнь Господу. Когда начались гонения христиан, деву схватили и жестоко пытали. Она скончалась от перенесенных мучений.

Святые мученики

По церковному календарю 6 июля поминают мучеников Евстохия, Гаия, Провия, Лоллия и Урвана, пострадавших во время правления Максимиана (286-310).

Евстохий во время преследования христиан был языческим жрецом. Видя непобедимую стойкость христианских мучеников, а также чудеса, совершаемые ими, он обратился в истинную веру.

Приняв крещение от епископа Антиохийского Евдоксия, он был посвящен в пресвитеры. Евстохий, проповедуя в городе Листре, обратил своего племянника Гаия и всех его домашних, в том числе юношей Лоллия, Провия и Урвана.

Воины императора схватив проповедника, доставили его на суд. Когда пытки не сломили веру Евстохия, его вместе с Гаием и его семейством отправили к правителю Агриппину в город Анкиру (Галатия). Там их всех, включая женщин и младенцев, после жестоких пыток, обезглавили.

Владимирская икона

По церковному календарю 6 июля чествуют Владимирскую икону Божьей Матери – праздник установлен в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году.

Икону Божьей Матери, названную в последствии Владимирской, по церковному преданию, написал евангелист Лука – это один из трех образов Богородицы, созданные во время Ее земной жизни.

© photo: Sputnik / Алексей Бушкин Икона художника Андрея Рублева "Владимирская Богоматерь" (1408 г.)

Это историческое событие произошло в 1480 году, при великом князе Иоанне III (1462-1505). Хан Ахмат с многочисленными полками подошел к реке Угре. Ее называют "поясом Богоматери", охраняющий московские владения.

Войска московского князя и хана Золотой Орды целый день, не предпринимая решительных действий, стояли друг против друга. А в это время вся Москва молила Божью Матерь спасти православную столицу.

И Богородица услышала мольбу – "великое стояние на реке Угре" закончилось отступлением татаро-монгол. Божья Матерь обратила их бегство через свою Владимирскую икону, которая находилась впереди русского войска.

© photo: Sputnik / Yuri Kaver Крестный ход с Чудотворной иконой Владимирской Божией Матери

Русская церковь особо почитает Владимирскую икону Божьей Матери, которая издревле покровительствует России и не раз помогала русскому народу побеждать в решающих битвах, и установила святыне троекратное празднование.

Именины

По церковному календарю 6 июля именины отмечают Агриппина, Алексий, Александр, Антоний, Артемий, Иосиф, Герман, Митрофан, Петр и Феодор.

Материал подготовлен на основе открытых источников