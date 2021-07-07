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Зарайский кремль

Какой сегодня церковный праздник: 7 июля 2021

© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
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Темы:
Календарь религиозных праздников (734)
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По православному церковному календарю 7 июля 2021 отмечают Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

По церковному календарю 7 июля 2021 также отмечают день памяти Святых Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина.

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Рождество Иоанна Крестителя

По церковному календарю 7 июля празднуют один из великих праздников - Рождество Иоанна Предтечи - последнего ветхозаветного пророка Израиля, который готовил израильский народ к пришествию Мессии - Иисуса Христа, и крестил Его в реке Иордан.

Иоанн - самый почитаемый Святой после Богородицы. Церковь чтит память Крестителя семь раз в году.

Сам Иисус о нем говорил, что "из рожденных женами не восставал (пророк) больший Иоанна Крестителя".

Рождение самого Крестителя было предсказано за 700 лет до самого события пророком Исаией: "Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему".

Евангелие от Луки повествует о чудесных обстоятельствах зачатия и рождения Святого. Родился будущий пророк в семье иудейского священника Захарии около Хеврона (Эль-Халиль) южнее Иерусалима. Он был родственником Иисуса по материнской линии и родился раньше Него на шесть месяцев.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Мать Иоанна Елисавета была бесплодна, поэтому родители Святого достигли старости, не имея детей. Бездетные супруги в те времена подвергались в израильском народе осуждению, так как это считалась наказанием Божьим.

Захарии о рождении сына возвестил в храме архангел Гавриил: "...не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн". Усомнившись в истинности пророчества, он на время был лишен дара речи.

Для родителей рождение долгожданного сына явилось знамением всемогущества Божья, указывающим на особую миссию новорожденного. По милости Божьей он, как и Спаситель, избежал смерти среди тысяч младенцев, убитых в Вифлееме и его окрестностях.

Ошкский кафедральный собор святого Иоанна Крестителя на территории Турции
photo: Ministry of Culture and Sport of Georgia
Ошкский кафедральный собор святого Иоанна Крестителя на территории Турции

Святые мученики

По церковному календарю 7 июля поминают братьев-мучеников Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина, пострадавших за веру во время правления Максимиана (284-305).

Братья, жившие в конце III - начале IV веков, были римскими воинами. Когда скифы напали на Рим, на поединок со скифским вождем Марофом, отличавшимся необыкновенной физической силой, было велено выйти Орентию.

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Орентий был христианином, как и шесть его братьев, поэтому перед битвой, помня о схватке Царя Давида с Голиафом, помолившись Господу, он победил скифского вождя в смертельном поединке и остановил нашествие скифов.

Император на радостях устроил пир в честь храброго воина. Все присутствующие должны были принести жертву языческим богам. Орентий, объявив себя христианином, отказался совершить жертвоприношение.

Когда Максимиан не смог ни уговорами, ни угрозами заставить храброго воина отказаться от своей веры, он приказал всех братьев-христиан, как преступников, сослать на Кавказ.

В пути их всех замучили - последним умер Лонгин. Разыгравшейся бурей корабль с телом Святого вынесло на берег Пицунды, где мученика и похоронили.

Именины

По церковному календарю 7 июля именины отмечают Антоний, Иоанн, Иаков и Никита.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (734)
Теги:
религия

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