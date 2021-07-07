Рождество Иоанна Предтечи 2021: житие, чудеса, чем помогает святой

Рождество Иоанна Предтечи - один из великих праздников, православная церковь празднует 7 июля. Иоанн Предтеча — самый почитаемый, после Богородицы, христианский Святой - церковь чтит память Крестителя семь раз в году.

Иисус Христос говорил о Святом Иоанне так: "Из рожденных женами не восставал (пророк) больший Иоанна Крестителя".

Sputnik Грузия рассказывает о рождестве Иоанна Предтечи, житие и чудесах Крестителя, а также в чем Святой помогает.

Житие Святого

Рождество Иоанна Предтечи пророк Исаия предсказал за 700 лет до рождения Крестителя, а о чудесном зачатии и рождении Святого повествует евангелие от Луки. Родился будущий пророк в семье иудейского священника Захария около Хевроне (Эль-Халиль) южнее Иерусалима. Иоанн, по материнской линии был родственником Иисуса и родился на шесть месяцев раньше Спасителя.

© photo: Sputnik / В. Дружков Репродукция иконы "Иоанн Предтеча в пустыне"

Мать будущего пророка – Елисавета, была бесплодна, поэтому родители Иоанна достигли старости, не имея детей. Бездетность в те далекие времена считалось Божьим наказанием, поэтому праведные родители Иоанна, как и другие бездетные супруги часто подвергались со стороны окружающих осуждениям.

О рождении сына архангел Гавриил возвестил Захарии в храме и велел назвать его Иоанном. Священник, усомнившись в истинности пророчества, был лишен дара речи до момента, когда младенцу, на восьмой день после рождества, нужно было дать имя.

Для родителей будущего Святого, рождение долгожданного сына явилось знамением Божьего всемогущества, которая указывает на особую миссию новорожденного.

Креститель Господень

С юных лет Иоанн удалился в необитаемую Иудейскую пустыню и прожил до 30-ти лет постясь и молясь в одной из пещер. Предтеча носил простую, грубую одежду, из верблюжьего волоса, препоясывая ее кожаным поясом, поэтому Святого Иоанна часто сравнивают с пророком Илией, который тоже носил власяницу и кожаный пояс и жил в Иудейской пустыне.

Господь призвал Святого Иоанна на пророческое служение в 28-29 году нашей эры, во время правления императора Тиберия – он проповедовал покаяние в окрестностях Иудейской пустыни и на берегу Иордана и крестил людей, погружая их в воду. Проповедь Святого заключалась в том, что люди должны очиститься нравственно, прежде, чем получат внешнее омовение, и тем самым приготовиться к принятию Евангелия.

© photo: Sputnik / S. Zimiakh Репродукция иконы "Иоанн Предтеча"

Услышав об учении Предтечи и зная о его строгой и добродетельной жизни, многие жители Израиля приходили к Святому и крестились в Иордане. Число желающих креститься росло с каждым днем и люди стали думать, что Креститель и есть Мессия, всеми ожидаемый.

На тайные мысли народа Иоанн отвечал: "Я крещу вас водою, но идет за мною Сильнейший меня… Он будет крестить вас Духом Святым и огнем".

Настал день, когда Спаситель мира пришел к Иоанну на Иордан креститься. Крещение сопровождалось чудесами — с неба сошел Святой Дух в виде голубя и раздал голос Бога Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный…"

Смерть Предтечи

Пророческое служение Предтеча, обличавший без страха и строго пороки как простых людей, так и сильных мира сего, завершил практически Крещением Спасителя.

В частности, иудейского царя Ирода Креститель обвинял в незаконной связи с женой собственного брата — Иродиадой. Ирод заключил бескомпромиссного пророка в темницу, но коварная Иродиада искала повод убить Святого. Такой случай представился во время одного из пиров, когда Соломия, дочь Иродиады, угодила царю своим танцем, и он пообещал выполнить любое ее желание.

По наущению матери, Саломия потребовала от царя голову Иоанна Предтечи на блюде, и он был вынужден исполнить ее желание. Мученическую кончину пророка православная церковь поминает 11 сентября - в день Усекновения главы Иоанна Предтечи.

Тело Святого Иоанна ученики погребли в Самарянском городе Севастии, а главу Крестителя похоронила тайно на Елеонской горе служанка царицы - мироносица Иоанна.

Чудеса – в чем помогает?

Бесчисленны чудеса, которые творит Иоанн Предтеча по молитвам тех, кто обращается к Святому с верою. Много веков люди молятся Святому, и он помогает им в работе, исцелиться от болезни и заключить счастливый брак. Многим Предтеча помогает выбрать правильную дорогу в жизни.

В Иоанно-Предтеченском женском монастыре в центре Москвы, основанном в XV веке, главные святыни - иконы Иоанна Предтечи. Один чудотворный образ с частицей мощей великого пророка хранится в главном храме, другой, написанный в середине XVI века, находится в часовне монастыря и имеет уникальную особенность. К иконе на цепочке прикреплен медный обруч, который появился в монастыре в конце XIX века. Его надевает на голову тот, кто молится перед образом Святого.

По молитвам перед этой иконой и по возложении обруча и сейчас постоянно происходят чудеса – монахини обители ведут записи многочисленных случаев исцелений, большинство из них связаны с болезнями головы. Одно из чудес произошло в июне 2002 года, когда неверующая женщина, которой предстояла операция по удалению опухоли головного мозга с трепанацией черепа, пришла помолиться перед иконой Предтечи. Через некоторое время предоперационное обследование показало, что опухоль исчезла.

По рассказам монахинь, другая женщина, примерно в том же году излечилась от хронического гайморита. Накануне операции по перфорации кости, больная поехала в монастырь помолиться Иоанну Предтече. На следующий день операцию отменили, так как женщина чудесным образом исцелилась.

У другой верующей опухоль рассосалась на руке после молитвы Святому Иоанну. По молитвам великому пророку чудеса происходят по сей день в разных уголках нашей планеты, где хранятся частицы мощей Крестителя Господня.

Предтеча, как проповедник покаяния, помогает вразумить грешников, даровать видения и понимания своих грехов и их причин. Святой также помогает приобщить к Церкви некрещеных людей, сектантов и маловеров.

За духовной помощью к великому пророку приходят во время длительных постов. Иоанн Предтеча издревле особо почитался крестьянами и пчеловодами, поэтому его просят об изобилии земных плодов.

Молитва

Крестителю Христов, проповедниче покаяния, кающагося не презри мене, но, совокуплялся с вои Небесными, молися ко Владыце за мене, недостойнаго, унылаго, немощнаго и печальнаго, во многия беды впадшаго, утружденнаго бурными помыслы ума моего. Аз бо есмь вертеп злых дел, отнюдь не имеяй конца греховному обычаю, пригвожден бо есть ум мой земным вещем. Что сотворю, не вем, и к кому прибегну, да спасена будет душа моя, токмо к тебе, святый Иоанне, благодати тезоимените, яко тя пред Господем, по Богородице, вем больша быти рожденных всех: ты бо сподобился еси коснутися верху Царя Христа, вземлющаго грехи мира, Агнца Божия. Егоже моли за грешную мою душу, да поне отныне, в первыйнадесять час, понесу тяготу благую и прииму мзду с последними. Ей, Крестителю Христов, честный Предтече, крайний пророче, первый во благодати мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов, тя молю, к тебе прибегаю, не отрини мене от твоего заступления, но возстави мя, падшагося многими грехи, обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением, понеже обоего начальник еси, крещением омывали грех, покаяние же проповедуяй во очищение когождо дел скверных; очисти убо мя, грехми оскверненнаго, и понуди внити, аможе ничто же скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь.

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