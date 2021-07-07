День Петра и Февронии 2021: история и традиции дня семьи в России

Всероссийский день семьи, любви и верности – праздник, воспевающий супружескую любовь и верность, жители России ежегодно отмечают 8 июля

Русская православная церковь поминает в этот день Святых Петра и Февронию – покровителей семьи и брака.

Sputnik Грузия рассказывает о Святых Петре и Февронии, а также об истории и традициях Дня семьи в России.

День Петра и Февронии

Дата праздника в России выбрана не случайно – православные в этот день поминают Святых Петра и Февронию Муромских, ставших еще при жизни образцом супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья, разлучить которых не смогла даже смерть.

История романтической любви Петра и Февронии напоминает сказку - супруги из Мурома были вместе в радости и в горе, в богатстве и нищете, в здравии и болезни.

Поэтому Святых Петра и Февронию на Руси считали покровителями семейного благополучия, взаимоуважения и искренней любви.

Посему день памяти покровителей семейного благополучия или семьи, любви и верности в России празднуют как день влюбленных.

Покровители влюбленных

На Муромский престол князь Петр вступил в 1203 году. За несколько лет до этого, согласно житию, Петр заболел проказой, от которой исцелить его смогла только дочь пчеловода – Феврония. Князь полюбил благочестивую, добрую и мудрую девушку, и они поженились.

Бояре, когда Петр унаследовал княжество, не захотели иметь княгиней крестьянку и требовали, чтобы князь развелся. Но правитель, отказавшись добровольно от власти и богатства, предпочел отправится с любимой женой в изгнание.

Вскоре смута охватила Муром, и бояре позвали князя обратно. Он вернулся вместе с супругой - они правили мудро и справедливо, заслужив любовь народа.

Постриг с именами Давид и Евфросиния они приняли в разных монастырях в преклонном возрасте - просили Господа о смерти в один день и завещали похоронить себя вместе в одном гробу.

По легенде, Святые умерли в один день – 8 июля по новому стилю 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу.

Петра и Февронию церковь канонизировала в 1547-м —мощи покровителей семьи, любви и верности покоятся в Свято-Троицком женском монастыре. А истории о чудесах, произошедших по молитвам к Святым, передается из поколения в поколение.

День семьи, любви и верности

Учредить день семьи, любви и верности предложили жители Мурома, где покоятся мощи Святых супругов – инициативу муромцев рассмотрел Совет Федерации и в марте 2008 года одобрил создание нового государственного праздника.

День семьи, любви и верности по традиции широко празднуют по всей России, но центром торжеств ежегодно становится Муром, где когда-то жили покровители семейного благополучия.

Символ дня семьи, любви и верности в России – ромашка, полевой цветок, символизирующий мечты о любви и верности. У Дня семьи есть и собственная медаль – по традиции ее вручают семейным парам, в которых царят любовь и взаимопонимание. На одной из сторон медали изображены лики Петра и Февронии, на другой — ромашка.

В России некоторые считают, что День семьи, любви и верности стал аналогом католического Дня всех влюбленных, который практически во всем мире празднуют 14 февраля.

Другие думают, что праздник призван подчеркнуть важность и необходимость брака.

Традиции дня семьи в России

С Днем Петра и Февронии связано много обычаев, традиций и примет.

По приметам, если пожениться в День Петра и Февронии – семья будет крепкой, а супруги проживут в любви, верности и согласии до глубокой старости.

По традиции в День Петра и Февронии, люди идут в церковь помолиться у иконы Святых о любви, удачном замужестве, рождении детей, здоровье, семейном счастье, сохранении брака и благополучии. Верующие рассказывают, что после молитв к Святым Петру и Февронии семейная жизнь у многих налаживалась.

В старину в День Петра и Февронии по традиции праздновали помолвку – церемония на Руси являлась аналогом современного брачного договора. Пары обменивались кольцами и давали друг другу клятву верности в присутствии родителей и приглашенных.

В День семьи, любви и верности, по традиции, гадают и проводят различные обряды и ритуалы, связанные с замужеством, свадьбой, семьей, рождением детей, установлением мира в семье и сохранением любви между супругами.

Материал подготовлен на основе открытых источников