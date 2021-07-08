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Верующая на открытии памятника святым Петру и Февронии в сквере напротив Покровского собора в Великом Новгороде

Какой сегодня церковный праздник: 8 июля 2021

© photo: Sputnik / Konstantin Chalabov
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По православному церковному календарю 8 июля 2021 отмечают день памяти cвятых Петра и Февронии

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминается в церковном календаре.

Преподобномученица

По церковному календарю 8 июля поминают преподобномученицу Февронию, пострадавшую во время правления Диоклетиана (284-305).

Собор Сиони
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Дева, жившая в Ассирии в конце III - начале IV веков, росла в монастыре, где ее тетка была настоятельницей. Император, когда начали преследовать христиан, направил в эту обитель отряд воинов.

Монахини к их прибытию успели скрыться. В монастыре находились только игуменья, ее помощница Фомаида и Феврония, тяжело болевшая в то время. Февронию доставили к военачальнику Селину, пообещавшему ей награды и почести, если она отречется.

Мужественную деву публично пытали и настолько жестоко, что даже язычники требовали прекратить мучения. После продолжительных истязаний ей отрубили голову.

Муромские чудотворцы

По церковному календарю 8 июля поминают благоверных князей Петра и Февронию – муромских чудотворцев, живших примерно 800 лет назад.

Петр был сыном князя Муромского Юрия Владимировича. За пару лет до вступления на престол он безнадежно заболел проказой и его никто исцелить не мог.

Открытие памятника Святым благоверным Петру и Февронии Муромским в Омске
© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn
Открытие памятника Святым благоверным Петру и Февронии Муромским в Омске

Как-то молодому князю приснилось, что вылечить его сможет дочь пчеловода – крестьянка Феврония из рязанской деревни Ласковая.

Девушка была мудрой и доброй, и Петр полюбил ее. Они поженились после того, как дева исцелила князя. Муромские чудотворцы пронесли свою любовь через все испытания, выпавшие на их долю.

Бояре княгиню крестьянского происхождения не приняли, а Петр, сохранивший верность любимой, покинул Муром вместе с супругой. Но вскоре они вернулись по просьбе муромцев и правили мудро и долго.

Святые благоверные князья Петр и Феврония Муромские
Site Russian Orthodox Church
Святые благоверные князья Петр и Феврония Муромские

Святые супруги, прославившиеся милосердием и благочестием, скончались в один день в 1228 году. Тела Святых похоронены в одном гробе, согласно их завещанию. Перед смертью они приняли постриг с именами Давид и Евфросиния.

Святые являются образцом христианского супружества – Петр и Феврония благословляют всех вступающих в законный брак.

Именины

По церковному календарю 8 июля именины отмечают Евфросиния, Феврония, Феодора, Василий, Дионисий, Константин, Никон, Николай, Петр, Прокопий, Симеон и Феодор.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (734)

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