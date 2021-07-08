Как получить куар код после прививки от ковид: простая инструкция

Выпить чашку кофе в баре или поужинать в московском ресторане уже непросто – жителям и гостям столицы России для посещения заведения общепита или массовых мероприятий нужен куар код после прививки от ковид

Власти столицы России, из-за ухудшения ситуации с ковидом ввели новые ограничения и решили создать COVID-free зоны – в частности, с 28 июня посещать московские кафе и рестораны могут только лица, предъявившие куар код, то есть имеющие защиту от коронавируса.

Получить куар код могут все, кто прошел вакцинацию, переболел ковидом за последние полгода или имеет свежий отрицательный ПЦР-тест.

Sputnik Грузия предлагает простую инструкцию, как получить куар код после прививки от ковид или переболев вирусом.

Как получить куар код?

Получить куар код можно после прохождения полной вакцинации двумя прививками или однокомпонентной вакциной, зарегистрированной в России.

Москвичи могут получить куар код после завершения вакцинации от ковид при помощи СМС-сообщения. Для этого, во время прохождения процедуры нужно указать номер телефона и перепроверить личные данные: ФИО, год рождения, номер паспорта. А чтобы получить куар код без ошибок на федеральных порталах, нужно указать Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Получить куар код могут также те, кто переболел ковид в течение последних шести месяцев, если факт официально зафиксировали врачи, или имеет отрицательный ПЦР-тест, полученный в одной из московских лабораторий, подключенных к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Пользователю становится доступен куар код сразу после внесения отрицательного результата в ЕМИАС.

Простая инструкция

Получить куар код жители столицы России могут в регистратуре или инфомате городской поликлиники, через электронную медицинскую карту, на mos.ru, gosuslugi.ru, а также мобильные приложения "ЕМИАС. ИНФО" и "Госуслуги. Стоп коронавирус".

Получить куар код на "Госуслугах" можно следуя простой инструкции: зайдите в личный кабинет на портале и наберите слово "вакцинация" в строке поиска. Выберите из выпадающего списка строку "сертификат вакцинированного" и нажмите – прошедшие полностью вакцинацию сразу увидят свой сертификат. Прокрутите мышку вниз и в конце страницы увидите куар код. При желании сертификат можно скачать, нажав на советующую кнопку под куар кодом.

Получить куар код, если у вас нет московского полиса ОМС и прикрепления к столичной поликлинике или вы иногородний, можно через сайт столичной мэрии. Зайдите по ссылке на форму получения куар кода, пройдите авторизацию, используя логин и пароль с сайтов mos.ru или gosuslugi.ru и контактные данные автоматически загрузятся из личного кабинета.

Подтвердите согласие с условиями получения сервиса, и вы получите куар код, подтверждающий прохождение вакцинации, перенесение ковид или наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

У куар кода есть срок - для тех, кто переболел ковидом, куар код действует шесть месяцев с даты выздоровления, а для получивших отрицательный ПЦР-тест — 72 часа с момента регистрации в лаборатории результата анализа.

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