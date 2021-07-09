Какой сегодня церковный праздник: 9 июля 2021

По православному церковному календарю 9 июля 2021 отмечают день памяти cвятых Давида и Иоанна, а также чествуют Тихвинскую икону Божьей Матери

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминается в церковном календаре.

Давид Солунский

По церковному календарю 9 июля поминают преподобного Давида Солунского, жившего во второй половине V - в первой половине VI веков.

Свою деятельность преподобный начал в обители cвятых мучеников Феодора и Меркурия. Впоследствии, построив себе шалаш под миндальным деревом близ города Солуни (Фессалоники), он прожил в нем 70 лет, соблюдая строгий пост и постоянно пребывая в молитве.

Подвижник за благочестивую жизнь, получив дар чудотворений от Господа, исцелил многих, а всех приходивших наставлял и давал полезные советы. Достигнув совершенного отречения, он был как бы ангел во плоти – брал в руки горящие угли без всякого для себя вреда, для совершения каждения. Преподобный скончался примерно в 540 году.

Епископ Готфский

По церковному календарю 9 июля поминают преподобного Иоанна, епископа Готфского, жившего в VIII веке.

Родился будущий святитель благодаря усердной молитве своих родителей. Приняв постриг в юности, он три года путешествовал по Иерусалиму, и обойдя все cвятые места, вернулся на родину.

Император Константин иконоборец (741-775) изгнал в то время Готфского епископа, и местные христиане стали просить святого Иоанна возглавить их епархию.

Принять епископский сан в Константинополе, где поклонение святым иконам запрещалось, Иоанн не мог. Поэтому он отправился в Иверию (Грузию), давшую отпор иконоборцам, где и был рукоположен.

Кафедру святитель возглавил в сложный период противостояния двух народов – готов и хазар, которые жили в Северном Причерноморье. Ему часто приходилось скрываться от преследования врагов. Скончался святитель в 790-м.

Тихвинская икона

По церковному календарю 9 июля чествуют Тихвинскую икону Божьей Матери. По церковному преданию, это один из образов Богородицы, написанных евангелистом Лукой во время Ее земной жизни.

Праздник установлен в память о ее чудесном явлении и одолении врагов предстательством Пресвятой Богородицы.

© photo: Sputnik / Александр Юрьев Икона Тихвинской Божией Матери в Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре в городе Тихвине

Икона Божьей Матери была перенесена в Константинополь из Иерусалима в V веке, где для нее построили Влахернский храм. Образ исчез из храма в 1383 году, за 70 лет до взятия Константинополя турками и явилась близ города Тихвина.

На месте явления образа возвели храм в честь Успения Богородицы и устроили мужскую обитель, обнесенную каменной стеной. Шведские войска, захватив Новгород в 1613-1614 году, монастырь этот уничтожить не пытались. Однажды иноки увидев, что приближается шведское войско, решили бежать из обители вместе с чудотворной иконой, но сдвинуть ее с места не могли.

Чудо остановило монахов, и они, оставшись в монастыре и надеясь на защиту Божьей Матери, успешно отразили атаки мощного противника, несмотря на немногочисленность.

© photo: Sputnik / Alexander Yuriev Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь

Святой образ, после закрытия Успенского монастыря в 1920 году поместили в местный краеведческий музей. Затем его вывезли в Чикаго, где он на протяжении десятилетий хранился в Свято-Троицком соборе.

Торжественное возвращение образа в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь произошло в 2004-м.

Именины

По церковному календарю 9 июля именины отмечают Георгий, Дионисий, Давид, Иоанн, Павел, Тихон и Ферапонт.

Материал подготовлен на основе открытых источников