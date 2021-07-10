Ситуация в Афганистане 2021: "Талибан"* и новая война

В Афганистане ситуация резко ухудшилась в мае 2021 года – боевики движения "Талибан"* перешли в наступление, когда США и их союзники начали выводить из страны свои войска.

Sputnik Грузия поинтересовался, как будет развиваться ситуация в Афганистане и разразится ли в стране новая длительная гражданская война.

Ситуация в Афганистане

Ситуация в Афганистане обострилась сразу после начала вывода американских войск – правительственные силы противостоят боевикам движения "Талибан"*, которые начали масштабное наступление и под контролем которых находится большая половина страны. В настоящее время представители движения "Талибан"* контролируют, по их словам, около 250 из 400 афганских уездов.

Официальный Кабул, в свою очередь, объявил национальную мобилизацию и раздачу добровольцам оружия.

Члены движения "Талибан"* 9 июля с боями вошли в Кандагар – второй по величине город Афганистана. Сообщается о погибших, в том числе и среди мирных жителей, однако точное число жертв пока неизвестно.

По последним данным, в результате столкновения с талибами в провинции Гильменд на юге государства погибли четверо полицейских, а двое получили ранения.

Кроме того, боевики "Талибана"* взяли под свой контроль пограничные переходы в Туркмению и Иран. Ранее талибы захватили пункты пропуска на границе с Таджикистаном.

При этом официальный представитель политического офиса "Талибан"* Мухаммад Наим заявил, что страны, соседние с Афганистаном, о безопасности на своих границах могут не беспокоиться. Талибы также пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними государствами будут работать в обычном режиме.

В целом, по прогнозам экспертов, ситуация в Афганистане осложнится – кроме военного противостояния ожидаются и гуманитарные проблемы как внутри государства, так и за его пределами, в том числе увеличится поток беженцев в соседние страны и в Европу.

"Талибан"* и новая война

Возвращение "Талибана"* к власти эксперты считают вопросом ближайшего времени и отмечают, что после окончательного вывода американских войск из Афганистана, талибы быстро возьмут территорию страны под свой контроль.

После 20-летнего присутствия силы США планируют покинуть Афганистан до 11 сентября 2021 года. Военную операцию в Афганистане США и их союзники начали в 2001 году в рамках кампании "Несокрушимая свобода".

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что вывод из Афганистана иностранных войск не приведет в стране к новой гражданской войне, так как афганский народ остро нуждается в мире и не хочет больше войны. При этом он отметил, что США и после вывода американских войск из Афганистана продолжат поддержку правительственных сил страны.

Часть экспертов полагает, что шансы на то, что в Афганистане начнется новая гражданская война, не очень большие, а другие думают, что продолжительность и кровопролитность войны будет зависеть от того, насколько действующий президент страны Ашраф Гани будет цепляться за власть.

В целом все сходятся во мнении, что долгая гражданская война была бы возможна только в том случае, если бы у "Талибана"* был хоть какой-то реальный вооруженный противник. Эксперты думают, что официальный Кабул не в состоянии контролировать страну после ухода американских солдат. И несмотря на то, что афганская армия, которая относительно плохо оснащена, пытается защитить главные города, талибы могут очень быстро их захватить.

Официальный Кабул 9 июля призвал внешних партнеров, в том числе Россию, Индию и Китай, оказать техническую помощь силам обороны и безопасности Афганистана для борьбы с терроризмом.

По мнению экспертов, чтобы избежать новой гражданской войны в Афганистане, крупные региональные игроки не будут поддерживать противников "Талибана"*, и в конечном счете талибы захватят всю страну, даже если спецподразделения Кабульского правительства, хорошо обученные американцами, сохранят часть территории в руках силовых групп, ориентированных на Запад.

Крупные державы и международные организации призывают талибов воздержаться от силовых методов и решить противостояние политическим путем.

"Талибан"* выразил готовность к переговорам – представитель движения Сухейль Шахин сообщил журналистам, что они обсуждают с Кабулом вопрос прекращения огня, но сначала стороны должны достичь соглашения по поводу политического устройства Афганистана.

Напомним, что мирные переговоры между афганским правительством и "Талибаном"* начались в сентябре 2020 года, однако к соглашению стороны так и не пришли.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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