Какой сегодня церковный праздник: 11 июля 2021

По православному церковному календарю 11 июля 2021 отмечают день памяти Святых Кира, Иоанна и Павла

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминается в церковном календаре.

Бессребреники

По церковному календарю 11 июля отмечают день перенесения мощей бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна в 412 году из города Конопы, недалеко от Александрии, в близлежащее селение Мануфин.

Селение Мануфин, где раньше было языческое капище и обитали злые духи, внушало всем страх. Патриарх Феофил (385-412) не успел очистить это место от бесов. Его желание исполнил Патриарх Кирилл (412-444), сменивший его на Александрийской кафедре.

Святителю, который усердно молился, было видение, в котором Ангел Господень повелел перенести мощи Святых Кира и Иоанна в это село. Патриарх исполнил повеление Ангела и построил там церковь во имя Святых мучеников. Село очистилось от демонов и там стали совершаться многие чудеса по молитвам к Святым.

Бессребреники Кир и Иоанн пострадали за веру во время преследования христиан Диоклетианом (284–305). Произошло это 13 февраля в 311 году.

Павел Коринфский

По церковному календарю 11 июля поминают преподобного Павла, врача из города Коринфа, жившего в VII веке.

Постриг будущий Святой принял в юности в одном из монастырей, где, много потрудившись, стал опытным подвижником.

Преподобного однажды оклеветали. Женщина принесла новорожденного младенца в обитель, заявив, что родила его от монаха Павла. Старец перенес клевету со смирением и радостью. Он принял младенца как родного сына.

Когда же монаха стали укорять за нарушение иноческого обета, он сказал: "Братия, спросим младенца, кто его отец!" Новорожденный, указав на кузнеца рукой, произнес: "Вот мой отец".

Люди, увидев это чудо, поклонились старцу и попросили у него прощения. Павел с этого времени получил от Господа дар исцелять болезни, поэтому и был назван врачом. Преподобный скончался мирно – ему было более 70 лет.

Именины

По церковному календарю 11 июля именины отмечают Герман, Иоанн, Ксенофонт, Кир, Павел и Сергий.

Материал подготовлен на основе открытых источников