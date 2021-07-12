Какой сегодня церковный праздник: 12 июля 2021

По православному церковному календарю 12 июля 2021 отмечают праздник в честь славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла

Sputnik Грузия рассказывает, почему эти cвятые упоминается в церковном календаре в один день.

Первоверховные апостолы

По церковному календарю 12 июля отмечают праздник в честь cвятых первоверховных апостолов Петра и Павла, которые внесли огромный вклад в распространение христианской религии.

Общий праздник, установленный в честь апостолов, напоминает о единстве и разнообразии в жизни Церкви.

© photo: Sputnik / M. Filimonov Икона "Апостолы Петр и Павел", середина XI век

Павел и Петр, как и пути, которые привели их к Спасителю, были очень разные. Симон, которого Иисус назвал Петром, что в переводе с еврейского означает "скала", был бедный, необразованный рыбак.

Один из любимых и верных учеников Христа, Петр был очевидцем почти всех событий земной жизни Спасителя, в том числе Преображения Господня на горе Фавор и Его молитвы в Гефсиманском саду.

Савл, названный при крещении Павлом, римский гражданин, сын богатых и знатных родителей. Он был злейшим врагом христиан, преследовавший их как богохульников и отступников от иудейского закона.

© photo: Sputnik / Eduard Pesov Расписная эмаль с изображением святого Петра. Грузинская перегородчатая эмаль. XIX века.

Савл, не знавший Иисуса в Его земной жизни, после явления Спасителя раскаялся и стал трудиться на благо христианства.

Петр проповедовал учение Христово в основном среди таких же простых иудеев как он сам. Благодаря Павлу, просвещавшему не только евреев, но и язычников, христианство перестало быть чисто еврейским религиозным движением.

Петр и Павел, вдохновенный простец и неистовый оратор, представляют собой разум и духовную твердость – два столь необходимых миссионерских качества.

© photo: Sputnik / Alexey Danichev Мозаика с изображением апостола Петра в интерьере Исаакиевского собора

По преданию, первоверховных апостолов казнили за веру в один день. Петра распяли вниз головой на кресте, а Павла – римского гражданина, удостоили более почетной казни – ему отрубили голову.

Почитать святых апостолов Петра и Павла начали сразу же после их казни. Место их погребения для первых христиан было священным. Храмы в честь первоверховных апостолов в Риме и Константинополе построили в 324 году при императоре Константине Великом. С тех самых пор церковный праздник отмечали торжественной литургией.

Именины

По церковному календарю 12 июля именины отмечают Павел и Петр.

Материал подготовлен на основе открытых источников