Какой сегодня церковный праздник: 12 июля 2021

Sputnik Грузия рассказывает, почему эти cвятые упоминается в церковном календаре в один день.
Первоверховные апостолы
По церковному календарю 12 июля отмечают праздник в честь cвятых первоверховных апостолов Петра и Павла, которые внесли огромный вклад в распространение христианской религии.
Общий праздник, установленный в честь апостолов, напоминает о единстве и разнообразии в жизни Церкви.
Павел и Петр, как и пути, которые привели их к Спасителю, были очень разные. Симон, которого Иисус назвал Петром, что в переводе с еврейского означает "скала", был бедный, необразованный рыбак.
Один из любимых и верных учеников Христа, Петр был очевидцем почти всех событий земной жизни Спасителя, в том числе Преображения Господня на горе Фавор и Его молитвы в Гефсиманском саду.
Савл, названный при крещении Павлом, римский гражданин, сын богатых и знатных родителей. Он был злейшим врагом христиан, преследовавший их как богохульников и отступников от иудейского закона.
Савл, не знавший Иисуса в Его земной жизни, после явления Спасителя раскаялся и стал трудиться на благо христианства.
Петр проповедовал учение Христово в основном среди таких же простых иудеев как он сам. Благодаря Павлу, просвещавшему не только евреев, но и язычников, христианство перестало быть чисто еврейским религиозным движением.
Петр и Павел, вдохновенный простец и неистовый оратор, представляют собой разум и духовную твердость – два столь необходимых миссионерских качества.
По преданию, первоверховных апостолов казнили за веру в один день. Петра распяли вниз головой на кресте, а Павла – римского гражданина, удостоили более почетной казни – ему отрубили голову.
Почитать святых апостолов Петра и Павла начали сразу же после их казни. Место их погребения для первых христиан было священным. Храмы в честь первоверховных апостолов в Риме и Константинополе построили в 324 году при императоре Константине Великом. С тех самых пор церковный праздник отмечали торжественной литургией.
Именины
По церковному календарю 12 июля именины отмечают Павел и Петр.
Материал подготовлен на основе открытых источников