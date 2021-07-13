Какой сегодня церковный праздник: 13 июля 2021

Sputnik Грузия рассказывает, почему эти святые упоминается в церковном календаре 13 июля в один день.

Собор двенадцати апостолов

По церковному календарю 13 июля празднуют Собор cвятых славных и всехвальных двенадцати апостолов Христовых.

Церковь каждого из двенадцати апостолов чествует в разное время года, а общее празднование установили на следующий день после памяти первоверховных апостолов Петра и Павла с IV века.

После избрания Иисусом первых двенадцати учеников, они, оставив родных, дома и дела, неотлучно следовали за Учителем, разделяя Его лишения и страдания.

Первыми учениками и свидетелями последних месяцев жизни Спасителя стали Симон-Петр, его брат Андрей Первозванный, Иоанн Богослов и его брат Иаков, Матфей и его брат Иаков Алфеев, Филипп, Варфоломей, Симон Канонит, Фома, Фаддей и Иуда Искариот.

Только один из двенадцати избранных не выдержал возложенной миссии. Им был Иуда Искариот, предавший Христа, место которого занял Левий Матфей.

Апостолы после распятия, воскресения и вознесения Спасителя, получив дар пророчествовать и исцелять от Святого Духа в виде огненных языков, разошлись по миру и проповедовали Христово учение в самых дальних его уголках.

Своей смертью из двенадцати апостолов умер только Иоанн Богослов. Остальных казнили. Истории деятельности и жизни учеников Христа изложены в Евангелии и книге "Деяния святых апостолов".

Апостол Павел, носивший до крещения имя Савл, чудесным образом призванный Господом на апостольское служение, не знал Иисуса в Его земной жизни и жестоко преследовал Его учеников и христиан в целом.

Павел, среди благовестников Святого Евангелия, занимает особое место, хотя не входит в число ни 12, ни 70 апостолов, и именуется вместе с Петром первоверховным, за огромный вклад в распространение христианской религии.

Именины

По церковному календарю 13 июля именины отмечают Динара, Арсений, Андрей, Варфоломей, Василий, Иаков, Иона, Иоанн, Матфей, Михаил, Никон, Петр, Стефан, Софроний, Тихон, Тимофей, Филипп и Фома.

Материал подготовлен на основе открытых источников