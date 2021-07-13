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Какого числа Курбан-Байрам 2021? Мусульманский календарь

© AP Photo / Mahmoud Illean
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Один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам (Ид аль-Адха), верующие по исламскому календарю отмечают 10 числа 12 месяца Зуль-хиджа

Sputnik Грузия рассказывает, какого числа Курбан-Байрам 2021 по мусульманскому и григорианскому календарю.

Какого числа Курбан-Байрам 2021?

Курбан-Байрам или Праздник жертвоприношения – завершающая часть ежегодного паломничества мусульман в Мекку.

Для определения даты исламских праздников используют мусульманский календарь, составленный в соответствии с Кораном, в основе которого лежит лунный год.

Кул-Шариф — главная соборная мечеть республики Татарстан расположена на территории Казанского кремля
© photo: Sputnik
Кул-Шариф — главная соборная мечеть республики Татарстан расположена на территории Казанского кремля

Мусульманский календарь, как и григорианский, состоит из 12 месяцев – каждый из них длится 29 или 30 дней. Соответственно, лунный год короче солнечного на 11-12 дней, посему даты исламских праздников каждый год сдвигаются относительно григорианского календаря.

Фиксированной даты празднования Курбан-Байрам не имеет. Он выпадает на 68-70 день (в зависимости от продолжительности месяца Шавваль и Зуль-каада) после Ураза-Байрам – второго по значению великого мусульманского праздника. Его отмечают в связи с окончанием поста в священный месяц Рамадан.

© AFP / Aamir QURESHI
Молитва по случаю праздника Ид аль-Фитр, знаменующего конец священного месяца Рамадан, в храме Эйдгах Шариф в Равалпинди

В большинстве мусульманских стран Рамадан в 2021 году начался 13 апреля с закатом солнца и завершился 12 мая вечером, соответственно, праздник Ураза-Байрам наступил 13 мая по григорианскому календарю.

В результате Курбан-Байрам в 2021-м в большинстве мусульманских стран наступит 20 июля, но праздновать его начинают накануне с закатом солнца.

Курбан-Байрам отмечают в долине Мина вблизи Мекки, и длится он три дня.

Мечеть Мохабат Хан в Пакистане в месяц Рамадан. Мусульманские праздники
© AP Photo / Muhammad Sajjad
Мечеть Мохабат Хан в Пакистане в месяц Рамадан. Мусульманские праздники

В Курбан-Байрам верующие приносят в жертву животных в память о том, как пророк Ибрахим был готов принести в жертву Богу своего сына Исмаила. Но вместо сына принес в жертву райского барана, которого Аллах подарил Ибрахиму.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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