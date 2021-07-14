Какой сегодня церковный праздник: 14 июля 2021

По православному церковному календарю 14 июля 2021 отмечают день памяти святых Космы, Дамиана, Потита и Петра

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминается в церковном календаре.

Бессребреники

По церковному календарю 14 июля отмечают день памяти мучеников, бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана.

Косма и Дамиан – родные братья, жили в III столетии в Риме. Они были врачами. Получив от Господа дар исцелять болезни, братья лечили людей бесплатно, но просили уверовать в Спасителя, силой которого побеждали любые недуги.

Проповедь врачей была действенная и очень не нравилась властям-язычникам. Когда император послал воинов схватить врачей-проповедников, люди убедили их скрыться. Но братья сдались властям, когда воины, не найдя их, схватили других христиан.

Представ перед судом, врачи-проповедники мужественно отказались отречься, но их с честью отпустили после того, как они вылечили императора, пораженного внезапной болезнью.

Пожилой доктор, у которого Дамиан и Косма учились врачебному делу, завидовал славе братьев и задумал их загубить. Однажды, позвав святых собирать редкие лекарственные травы, он завел их в горы и убил, а тела выбросил в реку. Произошло это в 284 году.

Святой мученик

По церковному календарю 14 июля поминают мученика Потита, пострадавшего во время правления Антонина (138-161).

Отец будущего святого был язычником, но юноша, познакомившись с христианским учением еще с 13 лет, уверовал в Господа и принял крещение. Отец Потита, узнав об этом, тщетно старался уговорить сына отречься, но пораженный его твердой верой, сам стал христианином.

С проповедью о Христе Потит обошел многие страны, творя силой Божьей удивительные чудеса. Так, например, в Эпире святой исцелил супругу сенатора, страдавшую проказой. После этого сенатор и все его домочадцы, уверовав, приняли крещение.

Поселившись на горе, он жил в уединении, в окружении зверей и птиц. Именно там слуги императора и нашли его. Дочь Антонина была одержима беснованием, и устами девицы бес сказал, что только с приходом Потита выйдет из нее.

Молитвами святого она исцелилась, но жестокий император, вместо благодарности предал Потита пыткам за отказ отречься от веры, приписывая исцеление дочери языческим богам.

Мученика ослепили и вырвали у него язык, а после долгих истязаний отрубили голову. Его мужество и мученическая смерть многих язычников обратила ко Христу.

Преподобный Петр

По церковному календарю 14 июля поминают преподобного Петра. Он родился в семье патриция в Константинополе в конце VIII столетия.

Будущий святой во время правления Никифора (802-811) был военачальником и участвовал в походах греческих войск против Болгарии. Греки в одной из битв потерпели поражение. Император был смертельно ранен, а Петр попал в плен вместе со многими другими воинами.

Как-то во время молитвы ему явился святой Иоанн Богослов и вызволил из плена. Петр, вернувшись в Константинополь, оставил мир и стал иноком в монастыре на горе Олимп (Малая Азия), где в постоянных подвигах провел 34 года под руководством преподобного Иоанникия Великого.

Всю монашескую жизнь он провел в постоянном бдении и соблюдая строгий пост. При этом ходил босой и носил колючую власяницу.

Последние восемь лет преподобный жил в Константинополе, где создал обитель и храм имени святого Евандра. Скончался он примерно 854 году. Ему было 69 лет.

Именины

По церковному календарю 14 июля именины отмечают Ангелина, Аркадий, Алексий, Василий, Иоанн, Дамиан, Косма, Никодим, Константин, Лев и Петр.

Материал подготовлен на основе открытых источников