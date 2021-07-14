Где и когда наблюдать самый яркий звездопад лета 2021?

Персеиды входят в тройку самых крупных звездопадов – это один из самых древних метеорных потоков, который впервые упоминается в древнекитайских летописях в 36 году нашей эры.
Sputnik Грузия рассказывает, как образуются Персеиды и когда наблюдать самый яркий звездопад лета.
Когда наблюдать самый яркий звездопад лета
Образуются Персеиды, когда Земля, вращаясь вокруг Солнца, проходит каждый год через огромный шлейф пыли и обломков кометы Свифта-Туттля, достигающий в длину многих миллиардов километров.
Апогей самого яркого звездопада в 2021 году приходится на 12-13 число, но наблюдать за падающими звездами и загадать желание можно и в другие дни.
Средняя частота за час будет достигать 100 метеоров – это, по мнению астрономов, довольно-таки выдающийся показатель.
Наблюдать самый яркий звездопад лета и полюбоваться этим романтическим явлением при благоприятных погодных условиях смогут жители всего Северного полушария, в том числе России и Грузии.
Падающие звезды лучше всего будут видны после полуночи и до восхода, а насладиться самым ярким звездопадом лета можно будет и невооруженным глазом.
Название метеорного потока произошло от созвездия Персея, откуда он берет свое начало. И чтобы не пропустить самый яркий звездопад лета, в первую очередь, нужно найти созвездие Персея и сконцентрироваться на наблюдении.
Для максимального наслаждения подарком космоса, нужно выбирать места на возвышенности, не огороженные высотными конструкциями и деревьями. Но лучше всего звездопад наблюдать вдали от городов с их ярким освещением.
Наблюдая за звездопадом можно погадать и на будущее. Долгий след после падения звезды будет положительным ответом на мысленно заданный вопрос, а быстрое угасание – отрицательным.
Материал подготовлен на основе открытых источников