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Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды

Где и когда наблюдать самый яркий звездопад лета 2021?

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
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Sputnik Грузия
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Самый яркий звездопад лета 2021 года жители Земли смогут наблюдать с 17 июля по 24 августа, когда метеорный поток Персеиды прольется на нашу планету

Персеиды входят в тройку самых крупных звездопадов – это один из самых древних метеорных потоков, который впервые упоминается в древнекитайских летописях в 36 году нашей эры.

Sputnik Грузия рассказывает, как образуются Персеиды и когда наблюдать самый яркий звездопад лета.

Когда наблюдать самый яркий звездопад лета

Образуются Персеиды, когда Земля, вращаясь вокруг Солнца, проходит каждый год через огромный шлейф пыли и обломков кометы Свифта-Туттля, достигающий в длину многих миллиардов километров.

Метеорный поток Персеиды. Млечный путь
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
Метеорный поток Персеиды. Млечный путь

Апогей самого яркого звездопада в 2021 году приходится на 12-13 число, но наблюдать за падающими звездами и загадать желание можно и в другие дни.

Средняя частота за час будет достигать 100 метеоров – это, по мнению астрономов, довольно-таки выдающийся показатель.

Наблюдать самый яркий звездопад лета и полюбоваться этим романтическим явлением при благоприятных погодных условиях смогут жители всего Северного полушария, в том числе России и Грузии.

Падающие звезды лучше всего будут видны после полуночи и до восхода, а насладиться самым ярким звездопадом лета можно будет и невооруженным глазом.

Метеорный поток Персеиды. Млечный путь
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
Метеорный поток Персеиды. Млечный путь

Название метеорного потока произошло от созвездия Персея, откуда он берет свое начало. И чтобы не пропустить самый яркий звездопад лета, в первую очередь, нужно найти созвездие Персея и сконцентрироваться на наблюдении.

Для максимального наслаждения подарком космоса, нужно выбирать места на возвышенности, не огороженные высотными конструкциями и деревьями. Но лучше всего звездопад наблюдать вдали от городов с их ярким освещением.

Метеорный поток Персеиды. Млечный путь
© photo: Sputnik / Alexey Mal'gavko
Метеорный поток Персеиды. Млечный путь

Наблюдая за звездопадом можно погадать и на будущее. Долгий след после падения звезды будет положительным ответом на мысленно заданный вопрос, а быстрое угасание – отрицательным.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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