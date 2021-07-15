Какой сегодня церковный праздник: 15 июля 2021

По церковному календарю 15 июля отмечают также день памяти святых Иувеналия и Фотия.

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Положение ризы Богородицы во Влахерне

По церковному календарю 15 июля празднуют Положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

Ризу Пресвятой Богородицы, по преданию, обрели в 471 году в Назарете и перенесли во Влахернский храм в Константинополе, построенный для иконы Божьей Матери, которая написана апостолом и евангелистом Лукой.

Предание повествует, что братья Кандид и Гальбий – приближенные императора Льва Великого (457-474) – отправились в Палестину из Константинополя поклониться святым местам. Остановившись на ночлег у престарелой еврейки недалеко от Назарета, они узнали, что она хранит ризу Богородицы.

По словам старушки, риза, которую перед своим успением Божья Матерь, подарив благочестивой девице-еврейке из этого рода, завещала перед смертью передать ее также девице, хранится в этой семье несколько столетий подряд.

В Константинополь ковчег со святыней доставили 1 июля 458 года и перенесли во Влахернский храм. Впоследствии в него положили святой омофор и часть пояса Богородицы.

Многочисленные чудеса связаны с ризой Божьей Матери в истории Константинополя. В частности, когда флот русского князя Аскольда, опустошавший берега Черноморья и Босфора, осадил столицу Византии в 860-м, император Михаил III всю ночь молился, простершись на каменных плитах Влахернского храма.

Чтобы спасти святыню, после всенародного молебна и обнесения с Крестным ходом вокруг городских стен, ее перенесли в храм Святой Софии.

Воинственность русских Царица Небесная усмирила, заключив перемирие. Через некоторое время они стали отступать. Крещение Руси входило в условия мирного договора. Вскоре князь Аскольд и многие из его дружины крестились.

Чудотворную ризу Божьей Матери во Влахернский храм торжественно возвратили 2 июля (15 июля по новому стилю).

Патриарх Фотий в воспоминание этих событий установил в этот день ежегодное празднование Положения ризы Богоматери.

Иерусалимский патриарх

По церковному календарю 15 июля поминают святителя Иувеналия (Ювеналия) Патриарха Иерусалимского, ревностного поборника православия.

Патриархом Иерусалимским Иувеналий был с 420 по 458 годы. В этот период Церковь потрясали многочисленные ереси, в том числе несторианство, умалявшее Божественную природу Христа, и евтихианство, принижавшее Человеческую природу Спасителя.

Святитель присутствовал на III и IV Вселенских соборах и боролся против этих лжеучений, утверждая истинность православия.

От еретиков святитель претерпел много страданий. На время он был лишен своей кафедры и укрывался в Константинополе. Он вернулся в Иерусалим и снова был возведен на престол императором Феодосием. Святитель мирно скончался в 458 году.

Митрополит Киевский и всея Руси

По церковному календарю 15 июля поминают святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси.

Митрополитов для Русской церкви вплоть до XV века выбирал Константинопольский Патриарх. В 1408-м был избран Фотий, грек по происхождению, известный благочестивой жизнью и ученостью. Митрополит после прибытия в Киев из Константинополя посвятил всю жизнь служению Русской церкви.

В то время Киев находился под властью литовского князя, стремившегося основать митрополию, отдельную от Москвы, поэтому мира не было в южных епархиях Руси. Благодаря миротворческим усилиям Фотия литовская митрополия была упразднена, и мир в Русской церкви был на долгие годы восстановлен.

О предстоящей кончине святого известил ангел. Он мирно умер в 1430 году.

Именины

По церковному календарю 15 июля именины отмечают Иувеналий и Фотий.

Материал подготовлен на основе открытых источников