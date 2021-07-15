Рост пенсии в России с 1 августа: индексация выплат 2021

Рост пенсий в России ожидается с 1 августа 2021 года – с приближением последнего месяца лета вопрос повышения пенсий очень активно обсуждается - пенсионеров интересует, кого коснется индексация выплат

Sputnik Грузия, учитывая огромный интерес к этому вопросу, поинтересовался, кого коснется индексация выплат и сколько составит прибавка к пенсии.

Рост пенсии в России с 1 августа

В России рост пенсий происходит в течение всего года в несколько этапов - индексация выплат для различных категорий пенсионеров в 2021 году уже практически состоялась.

С 1 августа в России ежегодно проводится перерасчет пенсии работающим пенсионерам, который проходит по итогам прошлого года. Выплату к пенсии повысят в пределах трех пенсионных коэффициентов. Стоимость пенсионного коэффициента в 2021 году составляет 98,86 рубля, соответственно рост пенсии в августе 2021 года составит примерно 297 рублей. Индексация пенсий проходит автоматически.

Обычную индексацию выплат к пенсиям этой категории "заморозили" несколько лет назад.

Депутаты Госдумы России неоднократно поднимали вопрос о возвращении индексации пенсии работающим пенсионерам в марте этого года, однако власти решение по этому вопросу пока не приняли.

Выплаты к пенсиям при пересчете, в отличие от стандартной индексации, когда выплаты увеличиваются в одинаковых процентах для всех граждан, назначаются строго на индивидуальной основе. Сумма надбавки зависит от размера взносов в систему пенсионного страхования, которые работодатель уплатил за своего работника.

В 2021 году пенсию в России может получать работающий пенсионер, достигнув 56,5 года для женщин и 61,5 года у мужчин, имеющий 12 лет стажа и 21 коэффициент.

Рост страховых пенсий неработающих пенсионеров в России в августе не предусмотрен, так как годовой период индексации, предусмотренный законом, для них прошел с 1 января. Следующая плановая индексация выплат для этой категории ожидается в 2022 году.

Индексация выплат

С 1 августа в России проходит индексация выплат накопительной пенсии, величина которой зависит от результатов инвестирования пенсионных накоплений граждан по итогам прошлого года. Накопительные пенсии россиян в 2020 году выросли на 9,13%, но сколько составит прибавка к пенсии - пока неизвестно.

Индексация выплат ожидает и участников программы софинансирования пенсионных накоплений. Средства, сформированные программой, выплачиваются срочной пенсионной выплатой, а не накопительной пенсией, то есть в течение периода, определенного самим человеком. В 2020-м рост составил 7,99%, но параметры индексации тоже пока не называют.

В России средний размер накопительной пенсии в месяц, в настоящее время, составляет 956 рублей. Средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования пенсии - 1 705 рублей в месяц. Эти деньги в России являются прибавкой к страховой пенсии, которую получают некоторые категории пенсионеров.

Материал составлен на основе открытых источников