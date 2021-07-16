Какой сегодня церковный праздник: 16 июля 2021

По православному церковному календарю 16 июля отмечают день памяти cвятых Иакинфа, Диомида, Евлампия, Асклипиодота, Голиндухи, Мокия, Марка и Александра

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминается в церковном календаре.

Иакинф Римский

По церковному календарю 16 июля поминают мученика Иакинфа, пострадавшего за веру во время правления Траяна (98-117).

Родился будущий cвятой в христианской семье в Кесарии Каппадокийской в I веке. Римский император, приблизив юношу к себе, не зная о его вероисповедании, поставил его своим постельничим (кубикулярий – раб, имевший надзор за спальными комнатами).

Иакинф, когда император пировал со своими приближенными, оставшись во дворце, усердно молился Богу в небольшой комнате. Юношу, нарушившего императорский приказ, доставили к разгневанному Трояну.

Юноша, отказавшись вкусить идоложертвенного мяса, объявил себя христианином. После жестоких пыток мученика бросили в темницу, где практически морили голодом и жаждой, предлагая только идольскую пищу.

Стражник, принесший на 38 день идоложертвенное мясо, рядом с узником увидел ангелов, которые одевали его в светлую одежду и возлагали венец на его голову. Император чуть позже захотел продолжить суд над мучеником, но его нашли умершим в темнице.

Диомид, Евлампий, Асклипиодот и Голиндуха

По церковному календарю 16 июля поминают мучеников Диомида, Евлампия, Асклипиодота и Голиндуху.

Диомид Кесарийский и другие мученики пострадали вместе с мучениками Иакинфом Римским, Феодотом и Феодотией в 108 году в Кесарии Каппадокийской.

Мокий и Марк

По церковному календарю 16 июля поминают мучеников Мокия и Марка, пострадавших в IV веке за веру.

Их схватили как христиан и доставили к правителю Максимиану. За отказ принести жертву идолам им отрубили головы.

Первоначальник обители "Неусыпающих"

По церковному календарю 16 июля поминают преподобного Александра, жившего в Византийской империи в V веке.

Образование будущий cвятой получил в Константинополе и некоторое время был военным. Затем почувствовав, что призван к другому служению, оставив мир, отправился в Сирию, где принял постриг.

Получив благословение настоятеля жить отшельником в пустыне, он взял с собой только Евангелие и провел там много лет. Затем с проповедью отправился в город Едессу, где 30 лет был епископом и многих жителей обратил в христианство.

Тяга к уединенной жизни оказалась сильнее. Он обосновался на пустынном берегу реки Евфрат. Вскоре к Александру стали приходить другие монахи. Так возникла обитель, где он стал игуменом и ввел правило непрестанной благодарственной молитвы к Господу.

Иноки пели псалмы посменно каждый час, день и ночь, поэтому монастырь назвали "Неусыпающие".

Монастырь с таким же уставом Александр основал через 20 лет близ Константинополя. Преемником традиций стала Студийская обитель, духовный центр всей Восточной Римской империи. Устав Студитов позже лег в основу уставов первых монастырей на Руси.

Именины

По церковному календарю 16 июля именины отмечают Анатолий, Александр, Василий, Иоанн, Марк, Константин, Никодим и Филипп.

Материал подготовлен на основе открытых источников