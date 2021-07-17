День Арафат 2021: что нельзя делать, пост, молитвы и традиции

День Арафа или стояния на горе Арафат верующие по исламскому календарю отмечают 9 числа 12 месяца Зуль-хиджа

Соответственно дата праздника по грегорианскому календарю ежегодно меняется – в 2021 году исламский праздник наступит 19 июля, но праздновать его начинают накануне с заходом Солнца.

День Арафат по мусульманской традиции самый памятный и самый ценный из всех дней Аллаха. В этот день сторицей воздается как за добрые дела, так и многократно увеличивается тяжесть наказания за совершенные преступления.

В День Арафат по исламской традиции совершают один из центральных обрядов хаджа (паломничества) – стояние на горе Арафат.

Sputnik Грузия рассказывает, что нельзя делать в День Арафат, кто должен соблюдать пост, какие молитвы читают и о других традициях праздника.

День Арафат

День стояния на горе Арафат празднует с первых лет существования исламской религии. Он неразрывно связан с историей первых людей на земле – Адама и Хаввы (Евы).

По преданию, именно на горе Арафат пророк Адам и его жена Хава (Ева) встретились после изгнания из рая и, получив прощение, воссоединились. Отсюда пророк Мухаммед произнес свою последнюю проповедь.

© photo: Sputnik / Михаил Воскресенский Паломники в долине Арафата в Саудовской Аравии

В День Арафат паломники по традиции посещают долину Арафат, расположенную в 25 километрах от Мекки, в центре которой возвышается одноименная гора.

Стояние на горе Арафат – самый крупный ежегодный сбор мусульман и кульминация хаджа. Но из-за продолжающейся во всем мире пандемии коронавируса руководство Саудовской Аравии решило ограничить совершение паломничества в 2021 году. Совершить хадж сможет только небольшое количество паломников из числа граждан страны и иностранцев, проживающих в настоящее время на ее территории.

Проповедь в День Арафат по традиции начинается в полдень с минарета, расположенного на вершине горы. До заката солнца участники хаджа стоят и замаливают грехи. А после заката по традиции следует обряд побивания дьявола камнями в долине Мина.

© photo: Sputnik / Михаил Воскресенский Паломники в долине Арафата в Саудовской Аравии

Правоверные верят, что постояв на этой горе в День Арафат они получат полное прощение всех прошлых прегрешений и дарование новой, чистой жизни.

Паломничество, которое является одним из пяти столпов мусульманской веры, имеет большое духовное значение. От правоверных не требуют обязательно исполнять это предписание, так как не каждый последователь ислама может позволить себе отправиться в хадж из-за финансовых затруднений или по состоянию здоровья.

Каждый правоверный, несмотря на все трудности, стремится хотя бы раз в жизни посетить святые места, чтобы заслужить прощение всех грехов и вечное блаженство в загробной жизни.

При совершении хаджа нужно соблюдать следующие условия: паломник должен быть совершеннолетним правоверным мусульманином, юридически свободным, психически и физически здоровым и иметь достаточно средств, чтобы оплатить его.

© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky Паломники в долине Арафата в Саудовской Аравии

Хадж длится три дня – с 7 по 9 число месяца Зуль-иджа. По традиции все обряды, связанные с паломничеством, мусульмане совершают в состоянии ихрам (освящения), облачившись в специальные одежды из двух кусков простой ткани, как правило белого цвета и без швов.

Если правоверный весь день 9 числа не проводит в долине Арафат, паломничество считается недействительным, даже если он выполнил все последующие обряды.

Какие молитвы читают?

В День Арафат мусульмане стараются читать как можно больше молитв. Богословы советуют читать любые молитвы, особенно те, что посвящены пророку Мухаммеду – основателю исламской религии, произнесшему свою последнюю проповедь в этой долине.

К таковым молитвам, безусловно, можно отнести "Салават". Эту дуа знает практически каждый мусульманин, потому что ею заканчивается обязательная ежедневная молитва – намаз.

© photo: Sputnik / Михаил Воскресенский Паломники в долине Арафата в Саудовской Аравии

Можно читать и любые другие молитвы, каких-то строгих требований к их набору нет. Просить можно как за себя, так и за близких - по традиции в День Арафат Аллах особенно прислушивается к молитвам и просьбам.

Традиции

Мусульманам, которые не отправились в хадж, по традиции в этот день предписан пост – самый важный из поступков, приближающих верующих к Аллаху. По словам пророка Мухаммеда, грехи того, кто будет поститься в День Арафа, простятся за предыдущий и последующий годы.

При этом грехи перед людьми смоются лишь после того, как обидчик попросит прощения у тех, кого обидел. От поста освобождаются только больные и путники. Паломникам, совершающим хадж, соблюдать пост не обязательно – они должны сохранить силы для богослужения на горе Арафат.

© photo: Sputnik / Michael Voskresenskiy Паломники в Мекке

В День Арафат едят только разрешенную пищу, приготовленную в соответствии с мусульманскими традициями. Когда другой пищи нет, можно есть запрещенную, но в небольших количествах, и при этом просить у Аллаха прощения за свой поступок.

В День Арафа, как и в течение всего месяца Зуль-хиджа, нужно делать добро и нельзя совершать дурные поступки, которые, в принципе, нормальный человек в своей повседневной жизни должен остерегаться. Нельзя проявлять нетерпимость, запрещены любое насилие, воровство, сквернословие и другие злые дела и намерения.

Особенно важными для мусульман являются первые десять дней месяца. В это время правоверные всего мира отправляются в паломничество по святым местам.

Заканчивается первая декада месяца Зуль-хиджа Праздником Курбан-байрам или Жертвоприношения. Один из главных исламских праздников отмечают через 70 дней после праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), знаменующий окончание поста в месяц Рамадан.

Материал подготовлен на основе открытых источников