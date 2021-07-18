Какой сегодня церковный праздник: 18 июля 2021

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминается в церковном календаре.

Афанасий Афонский

По церковному календарю 18 июля поминают преподобного Афанасия Афонского.

Родился будущий Святой в Трапезунде в X веке. Афанасия, который рано осиротел, воспитывала монахиня. Получив образование в Византии, он стал учителем. Поселившись в 960 году на Святой горе Афон пустынником, Афанасий позднее основал там монастырь со строгим уставом и стал его игуменом.

За святую жизнь преподобный получил от Господа дар чудотворения – он мог исцелять больных крестным знамением. Преподобный заранее знал, когда и при каких обстоятельствах умрет.

Как-то, помолившись, он вместе с шестью монахами взошел на верх храма осмотреть строительство, и неожиданно церковь обрушилась. Монахи вместе со своим игуменом погибли под завалом.

Агния Римская

По церковному календарю 18 июля поминают деву-мученицу Агнию (Анну) Римскую.

Родилась будущая Святая в благочестивой семье в Риме и воспитывалась в христианской вере. Отказавшись выйти замуж за сына начальника области и принести жертву богине Весте, дева в 13 лет была отправлена нагой в непотребный дом.

По Божьей воле, у Агнии на голове выросли такие длинные волосы, что покрыли как одеяние все ее тело, а в непотребном доме мученицу встретил ангел, окутавший ее таким блистающим сиянием, что нечестивцы не могли на нее смотреть. Дева начала молиться, и перед ней возникла белая одежда, сотканная руками ангелов.

Один нечестивец вошел к Агнии, чтобы осквернить ее, но упал бездыханный к ногам девы, преданный ангелом сатане. По просьбе отца юноши, дева воскресила умершего своей молитвой, и он стал прославлять Господа. Свидетелями этого чуда были 160 язычников, которые уверовали и крестились. Спустя какое-то время им всем и воскресшему юноше отрубили головы.

А Агнию предали жестоким пыткам, во время которых дева скончалась.

Кирилла Киринейская

По церковному календарю 18 июля поминают мученицу Кириллу (Киприллу) Киринейскую.

Мученица пострадала за Христову веру в 304 году за отказ поклоняться идолам и принести жертву. После жестоких пыток ей отрубили голову.

Лампад Иринопольский

По церковному календарю 18 июля поминают преподобного Лампада Иринопольского.

Подвизался будущий Святой в посте и молитвах в пещере близ Иринополя (Малая Азия), в X веке и прославился даром чудес.

Именины

По церковному календарю 18 июля именины отмечают Анна, Елисавета, Варвара, Афанасий и Сергий.

Материал подготовлен на основе открытых источников