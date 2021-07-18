Как празднуют Курбан-байрам 2021: традиции и обычаи мусульман

Курбан-байрам или Праздник жертвоприношения - один из главных праздников мусульман, по исламскому календарю, празднуют 10 числа месяца Зуль-хиджа

Курбан-байрам - завершающая часть ежегодного паломничества мусульман в Мекку, по григорианскому календарю, в 2021-м в большинстве мусульманских стран наступит 20 июля, но праздновать начинают накануне с заходом солнца.

Sputnik Грузия рассказывает, как празднуют Курбан-байрам в 2021-м и о традициях и обычаях мусульман.

Как празднуют Курбан-байрам?

Праздник жертвоприношения обычно празднуют очень массового, в том числе и в странах, где проживает большое число мусульман - все мечети и прилегающие к ним улицы бывают забиты народом. Однако, из-за пандемии коронавируса в 2021-м, как и в прошлом году, масштабных празднований не будет во многих странах мира, где действует запрет на массовые мероприятия.

Курбан-байрам празднуют в долине Мина недалеко от Мекки. Праздник длится три дня - в странах мира, проповедующих ислам, объявляются выходные. В праздничные дни, по обычаю, мусульмане проводят обряд жертвоприношений.

© photo: Sputnik / Сергей Мальгавко Празднование Курбан-Байрама в регионах России

В Курбан-байрам верующие приносят в жертву домашнюю скотину в память о том, как пророк Ибрахим был готов принести в жертву Богу своего сына Исмаила. Но вместо сына принес в жертву райского барана, которого Аллах подарил Ибрахиму.

С началом праздничного намаза на Курбан-байрам, по традиции, начинают и обряд жертвоприношения, который длится до завершения праздника.

Традиции и обычаи

При жертвоприношении мусульмане соблюдают определенные правила. По традиции, скотина, предназначенная для жертвоприношения, должна быть здоровой и без изъянов и ей должно быть не менее полугода. Прежде чем зарезать жертву, по обычаю, ее валят на землю обязательно головой в сторону Мекки.

За человека принято жертвовать одну овцу или козу, но если средства не позволяют, аналогичная жертва допускается и за всю семью. По обычаю, можно приносить жертвы и за усопших, если они это завещали сделать.

© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid Мечеть Кул-Шариф в Казани

Мясо варят и съедают за общей трапезой, а шкуры жертвенных животных отдают обычно в мечеть. Во главе стола, за которым присутствовать может любой мусульманин, по традиции, сидит имам.

Мусульмане в Курбан-байрам с рассветом, по традиции, идут в мечеть к утренней молитве. Но до этого, по обычаю, они совершают ритуальное омовение, умасливают себя благовониями и надевают новую одежду. Перед молитвой есть не рекомендуется.

После праздничной молитвы читают проповедь (хутба) – начинается она обычно с прославления Аллаха и пророка Мухаммада, затем разъясняется происхождение хаджа и значение обряда жертвоприношения.

© photo: Sputnik / Alexey Danichev Соборная мечеть в Санкт-Петербурге

В дни Курбан-байрам верующий, по традиции, должен помогать неимущим, проявлять любовь и милосердие к ближним. В качестве милостыни беднякам, по обычаю, отдают одну треть от мяса жертвенного животного.

Для мусульман первые десять дней месяца Зуль-хиджа очень важные и ценные –в эти дни правоверный должен стремиться сделать как можно больше благих дел. В частности, к ним относятся дополнительные посты, молитвы и милостыня.

Поэтому в эти дни желательно соблюдать пост, особенно в День Арафат – девятый день месяца Зуль-хиджа. Пост в День Арафат, который в 2021 году выпал на 19 июля, по словам пророка Мухаммада, искупает грехи как предыдущего, так и следующего года.

Каждый мусульманин, следуя главным мусульманским традициям, обязан хотя бы раз в жизни совершить паломничество в Мекку – самое священное место для ислама, расположенное в Саудовской Аравии.

В Мекку в преддверии праздника Курбан-байрам обычно съезжаются более 2,5 миллиона мусульман. В 2020-м паломничество совершили лишь 10 тысяч человек – только подданные Саудовской Аравии и проживающие на ее территории иностранцы.

Материал подготовлен на основе открытых источников